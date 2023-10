Finisce così al Monterosi. Seconda sconfitta stagionale per il Latina, la prima in trasferta per una squadra che oggi non è riuscita ad esprimersi sui livelli visti finora.

47'st - Occasione per il Latina su angolo. Dopo varie carambole la palla finisce sulla traversa

43'st - Rizzo punta Rocchi, lo fa fuori e poi prova un cross basso che, deviato, diventa imprendibile per Cardinali

43'st - GOL DI RIZZO. RADDOPPIO CERIGNOLA

36'st - Erroraccio di Di Renzo appena entrato. Il difensore fa scappare via Capomaggio e poi lo butta giù quando era lanciato da solo verso la porta

34'st - Ultimo slot per Di Donato. Dentro Del Sole e Di Renzo, fuori Crecco e Marino

28'st - Miracolo di D'Ausilio che fa fuori Rocchi e poi prova il destro da dentro l'area. Vola basso Cardinali, mvp assoluto finora del match

26'st - Giallo anche per Biagi per fallo su D'Andrea

22'st - Dentro Sosa e Rizzo: fuori Tentardini e Malcore per il Cerignola

18'st - Espulso Di Donato dalla panchina per proteste

13'st - Azione bellissima del Latina che sfocia su Fabrizi che in area con il destro mette alto

10'st - Riccardi entra al posto di Ercolano e si fa ammonire immediatamente. Paganini spostato sull'out di destra

5'st - Enorme occasione del Cerignola. Biagi scivola e regala la ripartenza. D'Andrea servito da D'Ausilio, a tu per tu con Cardinali non riesce a batterlo. Grande riflesso del portiere dei pontini

2'st - D'Andrea di testa salta sulla testa di Cortinovis: palla sul fondo

1'st - Esce Cittadino, dentro Biagi

47'pt - Sul tiro al volo di Malcore si chiude il primo tempo. Dominio Cerignola a livello di gioco. Un Latina che dovrà trovare il bandolo della matassa

46'pt - Ammonito Tentardini

40'pt - Ammonito Crecco

37'pt - Gol divorato da Malcore che su angolo aggancia tutto solo sul secondo palo, mette giù e poi sparacchia il destro a pochi centimetri dal palo

36'pt - Il Cerignola ha alzato il ritmo e affonda dappertutto. Capomaggio prova dalla distanza, murato da Cortinovis

35'pt - Problemi per Mastroianni. Dentro Fabrizi al suo posto

30'pt - Cross di Russo, ancora da sinistra. Palla in area e decisiva chiusura di Marino

26'pt - Il Latina soffre. A sinistra affonda il Cerignola. D'Andrea si presenta in area, Cardinali si supera con il riflesso

23'pt - Clamorosa ripartenza dell'Audace che trova il Latina completamente scoperto dopo un angolo battuto dai nerazzurri. Duello in velocità tutto fisico tra Di Livio e D'Ausilio col secondo che vince, arriva in area di rigore e con il destro batte in diagonale Cardinali

23'pt - GOL CERIGNOLA CON D'AUSILIO

21'pt - Sulla ripartenza immediata risposta del Latina: Mastroianni appoggia per Paganini che non ci pensa due volte e con il sinistro chiama Krapikas alla parata

21'pt - Una chiusura che vale un gol. Crecco chiude su Tascone che era pronto a colpire in area piccola su assistenza di Capomaggio

13'pt - Fallo tattico di Cittadino che ferma Malcore e prende un giallo pesante

10'pt - Occasionissima per il Latina: angolo di Cittadino, Cortinovis si avvita sul primo palo di testa. La palla finisce sull'esterno della rete

5'pt - Occasione Latina, Fella sta per colpire in area piccola di testa, ma l'arbitro fischia. Si salva Krapikas che non era uscito dai pali

Cerignola- Latina 2-0 23'pt D'Ausilio; 43'st Rizzo

Cerignola 4-3-1-2

Krapikas; Russo, Martinelli, Ligi, Tentardini; Tascone, Capomaggio, Ruggiero; D'Ausilio; Malcore, D'Andrea A disposizione: Fares, Trezza, Allegrini, Coccia, Prati, Vitale, De Luca, Rizzo, Sosa, Carnevale, Neglia Allenatore: Ivan Tisci

Latina 3-5-2

Cardinali; Cortinovis, Rocchi, Marino; Ercolano, Di Livio, Cittadino, Paganini, Crecco; Fella, Mastroianni. A disposizione: Bertini, Perseu, Biagi, Riccardi, De Santis, Serbouti, Jallow, Gallo, Del Sole, Fabrizi, Polletta, Di Renzo. Allenatore: Di Donato

Arbitro: Grasso di Ariano Irpino. Assistenti Croce di Nocera Inferiore e Sicuriello di Seregno. Quarto Ufficiale: : Pascuccio di Ariano Irpino