Finisce al Francioni. Il Latina torna a vincere dopo Cerignola e resta incollato ai piani alti della classifica.

48'st - Miracolo di Cardinali su Di Marco che da dentro l'area aveva messo la palla sotto la traversa

47'st - Fuori Fella, dentro Marino

45'st - Espulso De Santis per un fallo su Zuppel. Sono cinque i minuti di recupero

40'st - Cambio Latina: fuori Riccardi, dentro Biagi

31'st - Che occasione fallita dal Latina. Riccardi mette il turbo, fa mezzo campo palla al piede e poi serve Crecco nello spazio. Il numero 26 entra in area ma invece di servire Fella prova la conclusione. Bravissimo Forte a dirgli di no in due tempi

27'st - Ercolano di tacco innesca Di Livio che scappa via a destra, crossa sul primo palo dove Fella arriva in spaccata prolungando in area per Mastroianni che al volo di destro mette nell'angolo. Quarto gol di Mastroianni

27'st - GOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLL LATINAAAAA CON NANDO MASTROIANNIII

17'st - Fuori Paganini e Fabrizi, dentro Ercolano e Mastroianni

15'st - Fella ruba palla ad un difensore e cede a Fabrizi che si invola, fa fuori due difensori, rientra sul destro e spara: palla alta. E' un ottimo Latina ora

11'st - Molte proteste per il gioco fermato per un fallo di De Santis, subito dopo il Latina aveva protestato per un rigore. Ma il gioco era fermo: giallo per De Santis

9'st - Di Livio ammonito per simulazione

7'st - Punizione di Cittadino. Palla alta

5'st - Altro fallo su Di Livio che fa ammonire anche Izzillo

3'st - Ci prova Riccardi da fuori. Ancora tiro murato

46'pt - Finisce un primo tempo bruttino. Unico lampo quello di Riccardi che ha spaventato il Francavilla

45'pt - Un minuto di recupero

42'pt - Artistico stoppa spalle alla porta, si gira: conclusione troppo debole e centrale per impensierire Cardinali

40'pt - Riccardi dai venti metri: bolide destinato all'angolino. Vola Forte a deviare

38'pt - Ammonito Artistico per un fallaccio su Cortinovis

36'pt - Ripartenza da calcio d'angolo, Riccardi fa tutto il campo palla al piede, poi scarica a Paganini che crossa. Torre di Fella, sul secondo palo la palla è lunga per Fabrizi

33'pt - Fa meglio Paganini che si libera a destra e dalla lunga distanza spara di poco alto

32'pt - Doppia conclusione, prima Cittadino, poi Riccardi: entrambi murati dai difensori del Francavilla

16'pt - Doppia chance su altrettanti angoli per il Francavilla. Dopo la mischia la palla arriva ad Artistico che si gira ma spara alto

15'pt - Grossa occasione per il Francavilla in ripartenza. Di Marco irrompe a destra, poi serve uno scarico al limite dell'area per Macca che prova dalla distanza. Palla alta non di molto

13'pt - Break di Di Livio che parte verso la porta, fermato da un fallo di Gavazzi che viene ammonito

6'pt - Prima conclusione con Riccardi che prova dai 25 metri senza trovare lo specchio

1'pt - Si inizia al Francioni. Terreno di gioco in pessime condizioni. Scende anche la pioggia

Decima giornata di campionato, il Latina al Francioni ospita la Virtus Francavilla per dimenticare la sconfitta di sabato a Cerignola per 2-0. Novità in avanti: Fabrizi prende il posto dell'acciaccato Mastroianni. In difesa si rivede De Santis al posto di Marino. Sui lati Crecco e Paganini, Riccardi torna mezzala dal primo minuto.

LATINA - VIRTUS FRANCAVILLA 1-0 27st Mastroianni

LATINA 3-5-2: Cardinali; De Santis, Rocchi, Cortinovis; Crecco, Di Livio, Cittadino, Riccardi, Paganini; Fella, Fabrizi. A disposizione: Vona, Bertini, Ercolano, Perseu, Biagi, Mastroianni, Marino, Serbouti, Jallow, Gallo, Del Sole, Polletta, Di Renzo. Allenatore: Esposito (Di Donato squalificato)

VIRTUS FRANCAVILLA 3-5-2: Forte; Accardi, Monteagudo, De Marino; Di Marco, Izzillo, Macca, Gavazzi, Biondi; Artistico, Polidori. A disposizione: Lucatelli, Esposito, Zuppel, Carella, Lo Duca, Risolo, Yakubiv,Enyan, Martina, Fekete, Latagliata, Giovinco. Allenatore: Villa

Arbitro: Andreano di Prato. Assistenti: Toce di Firenze, Carella di L'Aquila e Grieco di Ascoli Piceno