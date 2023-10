Finale. Il Latina è quarto. Seconda sconfitta consecutiva per i nerazzurri fuori casa

49'st - Incredibile gol fallito dal Latina: cross di Polletta, Paganini è solo sul secondo palo ma la palla va fuori di testa.

42'st - Eccola l'occasione per il Latina. Punizione da 30 metri di Di Livio. Palla in area dove Cortinovis svetta: Thiam blocca basso

37'st - Il tutto per tutto: dentro Polletta per Marino

36'st - Il Latina fa fatica a sfondare. La Juve Stabia passa al 3-5-2 e si sta coprendo

19'st - Dentro Fabrizi per Riccardi. Latina a trazione anteriore con il 3-4-3

14'st - Romeo punta Rocchi, lo brucia e con il sinistro impegna Cardinali. Altra occasione per gli stabiesi

10'st - E' il momento dei cambi per il Latina: dentro Biagi, Ercolano e Paganini per Cittadino, Crecco e Del Sole

7'st - Juve Stabia in pressione. Bella azione tutta di prima con Piscopo che entra in area da sinistra mette dentro per Romeo: muro provvidenziale di Marino

6'st - Angolo di Crecco, sbuccia di testa Mastroianni. Nessun problemi per Thiam

3'st - Incursione di Piscopo a sinistra, dove le vespe attaccano di più

1'st - Si riprende a giocare al Menti

45'pt - Latina sotto dopo i primi 45 minuti. Dopo il gol mangiato da Del Sole arriva la zuccata di Bellich.

40'pt - Partita sospesa al Menti. A quanto pare si tratta di un malore

37'pt - Angolo di Mignanelli che con il sinistro disegna un bel cross: il difensore svetta sulla testa di Crecco e porta avanti le vespe

37'pt - GOL JUVE STABIA CON BELLICH

34'pt - Ottima occasione per il Latina. Crecco va via sulla sinistra, cross per l'inserimento di Del Sole che gira da ottima posizione: palla alta di poco

32'pt - Ammonito Riccardi per fallo su Leone

27'pt - Dopo un po' di sofferenza il Latina viene fuori. Fella al centro, Fella anticipato di un soffio da Baldi dentro l'area piccola

25'pt - Prova a pungere il Latina in ripartenza. Fella nello spazio per Riccardi, perfetto l'intervento in scivolata di Bachini che dice di no all'ex Roma

16'pt - Paura per il Latina. Melli stoppa al volo di petto e poi con il sinistro spara dal limite. Palla fuori di un soffio

13'pt - Del Sole dalla distanza. Palla altissima

9'pt - Proprio sulla punizione arriva l'enorme chance: Mignanelli da 25 metri col sinistro disegna una parabola perfetta che sbatte sull'incrocio dei pali. Si salva Cardinali

8'pt - Parte forte la Juve Stabia. Leone anticipa Cittadino e rischia un cartellino

2'pt - Girata di Candellone, palla altissima dopo una bella verticale di Leone

1'pt - Di Donato cambia qualcosa per il big match rispetto al match di mercoledì vinto in casa col Francavilla. Dentro in difesa Marino per lo squalificato De Santis. Sul lato a sorpresa out Paganini e dentro l'ex Del Sole. In avanti Mastroianni parte dal primo minuto.

JUVE STABIA - LATINA 1-0 37'pt Bellich

Juve Stabia: Thiam, Bellich, Romeo, Buglio, Piscopo, Baldi, Meli, Mignanelli, Bachini, Candellone, Leone. A disp. Signorini, Esposito, Maselli, Bentivegna, Guarracino, Folino, Gerbo, Andreoni, Rovaglia, Erradi, Picardi, Marranzino, Vimercati, Piovanello. All. Tarantino

Latina: Cardinali; Cortinovis, Rocchi, Marino; Crecco, Riccardi, Cittadino, Di Livio, Del Sole; Fella, Mastroianni. A disp. Bertini, Ercolano, Perseu, Biagi, Serbouti, Jallow, Gallo, Fabrizi, Polletta, Paganini, Di Renzo. All. Di Donato