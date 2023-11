Finisce con un pareggio la super sfida al Francioni tra Latina e Crotone. Partita dai due volti. Crotone padrone per 70 minuti, poi il Latina che finisce in crescendo. Pesa un gol fallito da Crecco

45'st - Quattro i minuti di recupero

42'st - Di Donato fa "all in": dentro Fabrizi, fuori Riccardi

38'st - Chance enorme del Latina: cross da destra, la palla arriva a Crecco dall'altra parte che ha tutto il tempo di mettere giù, prendere la mira e sparare: palla alta

35'st - Ammonito Ercolano per simulazione

29'st - Di Donato cerca la profondità: dentro Jallow, fuori Mastroianni

20'st - Tiro di D'Ursi, Cardinali vola

17'st - Si passa al 4.3.2.1 con Del Sole e Riccardi dietro la punta

16'st - Doppio cambio Latina: fuori Fella e Cittadino, dentro Ercolano e De Sole

12'st - Ammoniti sia Cortinovis che Di Donato

9'st - Di Livio irrompe verso l'area di rigore, poi Mastroianni apre a Crecco: destro alto non di molto. Primo squillo del Latina

9'st - Incredibile ripartenza quattro contro due del Crotone che spreca malamente non riuscendo a trovare il tempo giusto in area con l'ex Tribuzzi

1'st - Si riprende al Francioni con il risultato bloccato sullo 0-0

45'pt - Finisce un primo tempo avaro di emozioni

34'pt - Erorraccio di De Santis che regala palla a Petriccione. Imbucata immediata per Tumminiello che fa due passi e poi spara. Fortunatamente per il Latina alto sopra la traversa

32'pt - Tentativo sbilenco di D'Ursi che dal limite trova comunque una deviazione. Angolo per il Crotone

28'pt - Pericolosissimo il Latina che protesta per un calcio di rigore. Atterramento di Di Livio falciato secco da Tribuzzi al limite dell'area. C'era un fallo con annesso giallo che l'arbitro non fischia clamorosamente

21'pt - Sull'angolo seguente, mischia pericolosissima in area del Latina. La palla arriva a Bove che al volo di destro mette alto

20'pt - Punizione di D'Ursi, vola Cardinali a mettere in angolo

17'pt - Tiro di Crialese, deviazione di De Santis e palla pericolosamente sull'esterno della rete

11'pt - Sostanziale equilibrio si gioca a centrocampo. Partita molto maschia ma corretta

3'pt - Primo squillo del Latina con un tiro sbilenco di Cittadino deviato da un difensore. La palla finisce tra le braccia di Dini

1'pt - Iniziata al Francioni

Anticipo della dodicesima giornata del campionato di Serie C, il Latina a caccia della terza vittoria di fila in casa contro il Crotone. Big match al Francioni che mette in palio un posto nei piani alti della classifica. Per Di Donato formazione tipo con il rientro di De Santis in difesa e Paganini sull'esterno, uniche novità rispetto alla gara persa con la Juve Stabia.

LATINA - CROTONE 0-0

LATINA 3-5-2: Cardinali; De Santis, Rocchi, Cortinovis; Crecco, Di Livio, Cittadino, Riccardi, Paganini; Fella, Mastroianni. A disposizione: Vona, Bertini, Ercolano, Perseu, Marino, Serbouti, Jallow, Gallo, Del Sole, Fabrizi, Polletta, Di Renzo. Allenatore: Di Donato

CROTONE 3-5-2: Dini; Bove, Loiacono, Leo; Tribuzzi, Petriccione, Felipe, D'Ursi, Crialese; Tumminiello, Gomez. A disposizione: Lucano, D'Alterio, Papini, Giron, Bruzzaniti, Jurcec, Giannotti, Cantisani, Spaltro, Schirò, Solmonte, Panitteri. Allenatore: Zauli

Arbitro: Emmanuele di Pisa.