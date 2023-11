Missione compiuta: il Latina voleva andare agli ottavi di finale di Coppa Italia di Serie C e ce l'ha fatta andando ad espugnare il difficile campo del Giugliano, come aveva fatto nella quinta di campionato. I nerazzurri passano con un gol per tempo, entrambi di testa. Al 12' apre Marino, a -7' dalla fine invece è stato Paganini, su angolo di Perseu a siglare il gol partita dopo che Sorrentino aveva realizzato il rigore procurato da Jallow. Ora i nerazzurri se la dovranno vedere con la vincente di Pescara - Pineto.

Giugliano - Latina 1-2

Giugliano 4-3-3

Baldi, Berman, Eyango (71' Labriola), Bernardotto, Oyewale (71' Yabre), Zullo (84' Scognamiglio), Gladestony (90' Ciuferri), Vogiatzis, Sorrentino, Di Dio, Nocciolini (84' Oviszach). A disposizione: Russo, Manrrique, Menna, Scognamiglio, De Rosa, Grasso, Giorgione, De Sena, Aruta, De Francesco, Oviszach. Allenatore: Bertotto.

Latina 4-3-2-1

Bertini; Serbouti, Di Renzo, Marino, Gallo; Perseu, Riccardi (46' Paganini), Ercolano (46' De Santis); Jallow, Del Sole (55' Polletta); Fabrizi (78' Fella). A disposizione: Cardinali, Vona, Di Livio, Cittadino, Mastroianni, Crecco, Rocchi, Rozzi, Addessi, Cortinovis. Allenatore: Di Donato.

Arbitro: Antonio Di Reda di Molfetta. Assistenti: Emanuele Fumarolo di Barletta e Stefano Vito Martinelli di Potenza. Quarto Uomo: Mario Leone di Avezzano.

Reti: 12' Marino (L), Sorrentino (rig. G), 83' Paganini (L)

Note - Ammoniti: 29' Perseu (L), 57' Vogiatzis (G), 70' De Santis (L). Recuperi: 1' pt. 5' st. Spettatori totali di cui 33 ospiti