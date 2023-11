Il Latina espugna il Franco Scoglio di Messina con una prestazione davvero maiuscola. Sesta vittoria in campionato, la terza in trasferta dove i nerazzurri non vincevano dal 25 settembre scorso.

35'st - Del Sole cede a Mastroianni che si divora un gol già fatto davanti a Fumagalli

34'st - Scafetta dalla distanza. Palla alta

30'st - Mastroianni riceve da Del Sole, stop di destro e conclusione di sinistro. Fumagalli para in due tempi

20'st - Del Sole per Paganini, in area stoppa e si gira trovando il palo. Il Messina non c'è più

19'st - Tacco di Paganini, parte Di Livio che poi cede a Crecco che irrompe in area di rigore. Cross basso su cui Fella, a porta vuota, non arriva per questione di centimetri

17'st - Imbucata bellissima di Riccardi per l'esterno della Juventus che davanti a Fumagalli di piatto non può sbagliare

17'st - GOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLL DEL LATINAAAAAAA CON DEL SOLEEEEEEEE

13'st - Doppio cambio Latina. Dentro De Santis e Di Renzo, fuori Rocchi e Cortinovis

12'st - Angolo di Crecco, Paganini trova un perfetto timing e di testa mette dentro (secondo gol in una settimana dopo quello in Coppa)

12'st - GOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLL LATINAAAAAAAAAAAAAAA CON PAGANINIIIIII

9'st - Fella imbeccato in area. Destro a botta sicura, Polito si immola con il corpo e mette in angolo

6'st - Entra in area Del Sole che crea il panico in area ma non riesce a concludere

1'st - Riprende il match a Messina

48'pt - Del Sole subito in partita. Sterzata al limite e sinistro che impegna Fumagalli

45'pt - Clamorosa svista di Frisenna che fa un fallo inutile e prende il secondo giallo. Latina in undici contro dieci

38'pt - Esce Jallow entra Del Sole. L'attaccante si è fatto male subito dopo aver segnato

38'pt- Bellissimo gol dei nerazzurri. Lancio di Di Livio, Jallow parte sul filo del fuorigioco, brucia Polito, mette giù con il petto e poi col piattone batte Fumagalli

38'pt - GOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLL LATINA CON JALLOOOOOOOOOOOOOOOOOWWWWWWWWWW

31'pt - Angolo Latina: prima Paganini cicca, poi Cortinovis: palla fuori

26'pt - Occasione clamorosa per il Latina. Fella ruba palla a Pacciardi ai 25 metri, cede in area a Jallow che ci mette troppo a concludere e consente a Manetta di salvare un gol già fatto

25'pt - Gara molto spezzettata. Molto possesso Messina, il Latina fa fatica a guadagnare campo

18'pt - Scafetta ci prova tutto defilato sulla destra. Bella parata di Cardinal che poi è decisivo anche nell'uscita alta sul successivo calcio d'angolo

10'pt - Di Livio trova lo spazio per l'inserimento di Jallow. Si chiude la difesa del Messina

4'pt - Errore di Crecco. Palla al centro di Ragusa per Emmausso che stoppa e prova il tiro. Deviazione decisiva di Cortinovis

MESSINA - LATINA 0-0

MESSINA (4-3-3) Fumagalli; Lia, Manetta, Pacciardi, Polito; Scafetta, Giunta, Frisenna; Buffa, Plescia, Emmanuello. A disp.: De Matteis, Di Bella, Tropea, Salvo, Ferrara, Darini, Firenze, Ragusa, Franco, Luciani, Zunno, Cavallo, Zammit, Santoro. All. Modica.

LATINA (3-4-1-2): Cardinali; Cortinovis, Rocchi, Marino; Riccardi, Di Livio, Crecco, Paganini; Fella; Jallow Mastroianni. A disp.: Bertini, Cittadino, Serbouti, Gallo, Di Renzo, Perseu, Riccardi, Del Sole, Polletta,. All. Di Donato.