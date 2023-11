Il Latina stecca ancora una volta all'esame di maturità e cede il passo in casa ad un Picerno che si conferma tra le squadre più prolifiche e solide del girone C, espugnando il Francioni per 3-0. Un gol alla prima occasione, poi un secondo tempo di autorità, coronato con la tripletta di Pablo Vitali che condanna il Latina alla sconfitta dopo tre risultati utili di fila in casa e la bella vittoria di Messina. Cerignola, Juve Stabia e Picerno: i pontini hanno perso tre scontri diretti sui quatto di alta quota giocati nell'ultimo mese. La squadra di Di Donato non ha demeritato nel primo tempo, anzi, ha avuto le chance per andare avanti ma, una volta sotto, non ha saputo reagire, fino a sparire lentamente nel corso di una ripresa giocata male e su cui bisognerà approfondire un'analisi.

Latina - Picerno 0-3

Latina (3-4-2-1)

Cardinali; Di Renzo G. (18' st De Santis E.), Rocchi G., Marino A., Paganini L., Di Livio L., Riccardi A., Crecco L. (18' st Ercolano E.), Del Sole F. (1' st Cittadino A.); Fella G. (17' st Fabrizi L.); Mastroianni F. A disposizione: Bertini T., Gallo S., Perseu F., Polletta R., Serbouti A. Allenatore: Di Donato

Picerno (4-2-3-1)

Summa E., De Cristofaro A., Gilli M., Novella M., Garcia R., De Ciancio R., Pitarresi F., Ceccarelli T., Vitali P., Esposito E. (37' st Santarcangelo A.), Murano J. (37' st Diop A.). A disposizione: Allegretto A., Biasiol E., Esposito A., Gallo A., Graziani V., Merelli D., Pagliai G. Allenatore: Longo

Arbitro: Rinaldi di Bassano del Grappa. Assistenti: Paggiola di Legnano e Tomasi di SchioQuarto Ufficiale: : Amadei di Terni

Reti: 29'pt - 24' st - 49'st Vitali

Note: Ammoniti: Marino A. (L), Mastroianni F. (L), Fella G. (L), Rocchi G. (L), Paganini L. (L), Esposito E. (P), Pitarresi F. (P). Recuperi: 2'pt - 5'st

calcio, Lega Pro