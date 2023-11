«Il Foggia è una squadra molto forte, con gente di qualità pronta a fare la differenza in qualsiasi momento, ma in nessuna maniera dovremo snaturare il nostro modo di giocare e stare in campo. Abbiamo analizzato la sconfitta con il Picerno e resettato ciò che è accaduto. Questa sfida arriva a proposito».

Prima di salire sul pullman e partire alla volta di Foggia, ieri all'ora di pranzo, come di prassi nelle vigilie dei match, il tecnico del Latina, Daniele Di Donato, si è offerto alla bontà dei tacuini dei cronisti presenti nella sala stampa "Francesco Amodio" allo stadio "Francioni".



Il Latina, questa sera, si troverà di fronte all'ennesima "prova del nove" di questa prima parte di stagione. I nerazzurri, reduci da una sconfitta dove a fare la differenza - a detta anche del suo tecnico - sono stati gli episodi, sono chiamati a restare nel gotha di questo girone "C" del campionato di Lega Pro, in considerazione anche... «di un equilibrio incredibile sia in testa che in coda. Ho rivisto con i ragazzi la partita contro il Picerno e devo dire che devo fare un tantino marcia indietro rispetto a quello che è stato il mio pensiero a caldo dopo la partita. Come spesso accade in un campionato molto livellato come il nostro, a fare la differenza sono stati gli episodi e rivisitando scrupolosamente la partita, non siamo riusciti a sfruttare, sia sullo 0-0, che sullo 0-1, una serie infinita di occasioni che avrebbero potuto cambiare corso al match. Loro, invece, hanno tratto il maggior profitto dai nostri errori. Poi vallo a spiegare alla gente che vede lo 0-3 e pensa ad una partita interamente dominata dal Picerno. Questa sfida con il Foggia - ha continuato l'allenatore del Latina - arriva a proposito, perché abbiamo l'occasione per dimostrare che possiamo giocarcela alla pari con chiunque, anche e soprattutto con avversari forti e dal blasone consolidato come, appunto, il Foggia».