Stavolta la prova di maturità il Latina l'ha superata a pieni voti. Non era facile rialzarsi dopo lo schiaffone preso in casa con il Picerno, sabato scorso, ancora meno facile era ieri sera riuscire ad andare a vincere in uno Zaccheria infuocato - che cade per la prima volta in stagione - dove i nerazzurri hanno saputo tenere a bada la sfuriata iniziale del Foggia, andare avanti e poi reagire dopo il pareggio vincendo 2-1. Una vittoria che vale tanto e che restituisce alle cronache una squadra che torna a vestire di prepotenza il ruolo di outsider del girone C. Il Latina vince per il terzo anno consecutivo a Foggia, porta a casa il secondo successo di fila in trasferta e fa festa. Dopo un inizio come detto difficile, i pontini restano a galla con Cardinali e poi vanno avanti al 39' con Del Sole (quarto centro stagionale per lui) che suggella di piatto un'azione solitaria e spettacolare di Riccardi, alla fine di gran lunga mvp del match. Il 3-4-2-1 disegnato da Di Donato diverte e convince, ma nella ripresa il Foggia prende campo e pareggia. Angolo di Peralta, Salines svetta su De Santis (Rocchi out per squalifica in difesa) e fa 1-1. Segue una pressione costante del Foggia, tamponata da Di Donato con le sostituzioni. Dentro Serbouti e Jallow: cambi azzeccati. Cittadino inventa una verticale al bacio, Jallow svetta di testa e dopo la parata di Nobile irrompe Nando-gol Mastroianni che di piatto mette a segno il gol da tre punti. Nel finale due reti sfiorate in ripartenza da Ercolano e Mastroianni e poi miracolone di Cardinali al '92. Festa grande, e martedì c'è l'ottavo di Coppa Italia a Pescara.

FOGGIA - LATINA 1-2

Foggia Foggia (3-5-2): Nobile; Riccardi, Carillo, Salines; Garattoni, Martini, Fiorini (45′ Tonin), Frigerio (76′ Rossi), Vezzoni (89′ Pazienza); Peralta (76′ Embalo), Tounkara

A disposizione: Cucchietti, De Simone, Tonin, Pazienza, Agnelli, Odjer, Papazov, Rossi, Idrissou, Brancato, Embalo

Allenatore: Mirko Cudini

Latina (3-4-3): Cardinali; De Santis, Marino, Cortinovis; Paganini (dal 73′ Serbouti), Di Livio, Cittadino, Crecco (dal 26′ Ercolano); Riccardi A., Del Sole (dal 73′ Jallow), Mastroianni (92′ Fella)

A disposizione: Vona, Bertini, Ercolano, Perseu, Fella, Serbouti, Jallow, Gallo, Fabrizi, Polletta, Di Renzo

Allenatore: Daniele Di Donato

Arbitro: Luigi Catanoso di Reggio Calabria. Assistenti: Matteo Taverna di Bergamo e Daniele Sbardella di Belluno. Quarto ufficiale di gara: Loris Graziano di Rossano

Reti: 39' Del Sole (L), 65' Salines (F), 81'Mastroianni (L)

Note- Ammoniti: 43′ Peralta (F), 49′ De Santis (L), 59′ Tonin (F), 62′ Del Sole (L), 79′ Mastroianni (L), 85′ Tounkara (F), 96′ Salines (F). Espulso: 95′ Tounkara (F). Angoli 8-6 per il Foggia