Bertini; Gallo (1'st Ercolano), Rocchi, Di Renzo, Serbouti (23'st Cortinovis); Jallow, Paganini, Perseu, Del Sole (39'st Mastroianni); Fabrizi (23'st Di Livio), Fella (23'st Riccardi). A disp.: Cardinali, Vona, Cittadino, De Santis, Marino, Polletta. All. Di Donato.

Plizzari, Floriani, Pellacani, Di Pasquale, Moruzzi; Manu (1'st Franchini), De Marco, Dagasso (29'st Aloi); Masala, Cuppone (29'st Merola), Cangiano. A disp.: Barretta, Brosco, Mesik, Milani, Pierno, Staver, Mora, Squizzato, Tunjov, Accornero, Vergani. All. Zeman

3'pt - Subito occasione enorme per il Latina, imbucata per Del Sole che supera Plizzani e di piatto spedisce verso la porta dove Floriani devia miracolosamente sulla linea

9'pt - Ammonito Serbouti per fallo su Cangiano

13'pt - Azione da destra del Pescara, palla al limite per Manu che tira troppo debolmente

25'pt - Gol divorato da Del Sole che si presenta ancora una volta davanti a Plizzari che lo ipnotizza e mette in calcio d'angolo

38'pt - Altra occasione per il Pescara. Bravo Bertini sul diagonale di Dagasso

41'pt - Girata di Fabrizi dal limite. Devia un difensore, palla in angolo

23'st - Di Donato vuole giocarsela. Dentro Riccardi, Di Livio e Cortinovis per Fella, Fabrizi e Serbouti

35'st - Giallo per Jallow

43'st - Giallo per Rocchi

Coppa Italia Pescara - Latina 2-0 [FINALE] All'Adriatico gara secca tra i biancoazzurri di Zeman e i pontini per decretare chi andrà ai quarti di finale

