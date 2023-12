13'pt - Gol dell'ex al Francioni. Martignago gestisce palla al limite, scarica per Scala che tira. Cardinali devia ma sulla respinta è pronto lo stesso Martignago che la infila nell'angolino

13'pt - GOL DEL SORRENTO CON MARTIGNAGO

11'pt - Angolo di Cittadino, De Santis salta col tempo giusto ma trova l'uscita di Del Sorbo a dargli fastidio. Palla che sfila pericolosamente al lato

8'pt - Cross di De Santis, testa di Fella debole. Para agevolmente Del Sorbo

1'pt - Iniziata al Francioni

Novità in formazione. Di Donato torna al 3-5-2. In difesa Rocchi va in panchina, al suo posto c'è Marino come successo a Foggia. In mezzo al campo Cittadino al posto di Pagani e sull'esterno Ercolano. Davanti di nuovo la coppia Fella - Mastroianni.

LATINA - SORRENTO 0-0

LATINA 3-5-2 : Cardinali; Cortinovis, De Santis, Marino; Crecco; Riccardi, Cittadino, Di Livio, Ercolano; Fella Mastroianni. A disposizione: Vona, Bertini, Perseu, Serbouti, Jallow, Gallo, Del Sole, Fabrizi, Rocchi, Polletta, Paganini, Di Renzo. Allenatore: Di Donato

SORRENTO 4-3-3: Del Sorbo; Todisco, Blondett, Fusco, Loreto; Cuccurullo, De Francesco, La Monica; Martignago, Scala, Badje. A disposizione: Marcone, D'Aniello, Petito, Colombini, Di Somma, Messori, Bonavolontà, Vitiello, Panelli, Konè, Caravaca, Ravasio. Allenatore: Maiuri

Arbitro: Cherchi di Carbonia. Assistenti: Dalit di Macerata e Pistarelli di Fermo. IV Uomo: Giordano di Grosseto