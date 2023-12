Un pezzo di storia del Latina Calcio che se ne va. Il calcio pontino e in particolare quello nerazzurro, piangono la scomparsa di Vittorio Crociara, recordman di presenze con 302 "gettoni" con la maglia del Latina e 102 gol. Un uomo che ha scritto, numeri alla mano e non solo, a caratteri cubitali il proprio nome nella storia del club. Vincitore di tre campionati, record che condivideva con Melloni e Scotto. "Una persona meravigliosa, con la quale ho condiviso non solo sei stagioni al Latina, ma anche tante altre cose - ha spiegato il suo compagno di squadra, Alberto PIzzi - Come giocatore credo che parlino i numeri, ancora oggi è quello con più presenze con la maglia del Latina. Noi che abbiamo avuto l'onore di conoscerlo e frequentarlo, oggi siamo un po' più soli. Ripeto, era un uomo esemplare"