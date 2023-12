Non basta l'assalto finale. Il Latina pareggia in casa della Turris.

41'st - Dentro Fabrizi, fuori Del Sole

36'st - Doppia incredibile occasione per il Latina che non approfitta di una assurda uscita di Fasolino che regala la palla a Fella che poi tocca a Jallow che a porta vuota trova la respinta sulla linea di Maestrelli. Poi la palla resta lì, Fella la riceve, cerca il tiro a giro sotto l'incrocio ma non c'è la precisione

22'st - Tegola per il Latina, Mastroianni non ce la fa a continuare. Al suo posto Fella che va a fare la prima punta

12'st - Bella azione tutta di prima Del Sole - Ercolano: cross basso per Mastroianni che irrompe di piatto ma non trova la porta

10'st - Fuori Perseu, dentro Jallow. Riccardi si abbassa a centrocampo

5'st - Brutto buco difensivo del Latina che perde palla in mezzo al campo. Imbucata immediata per De Felice che fa fuori De Santis in velocità e segna

5'st - GOL DELLA TURRIS CON DE FELICE

1'st - Ripresa del match a Torre del Greco

FINE PRIMO TEMPO

48'pt - Finale di tempo incredibile con Ercolano che ha l'occasione enorme davanti a Fasolino ma gli spara addosso da due passi

47'pt - Franco dalla distanza siderale ci prova con il sinistro. Ancora Cardinali in angolo

46'pt - Miracolo di Cardinali che fa una parata bellissima su Burgio che era arrivato sul secondo palo su cross di Maestrelli dalla destra che aveva attraversato tutta l'area di rigore.

43'pt - Schema da angolo, Perseu per Riccardi che spara col destro. Franco devia con la schiena in angolo

34'pt - Ammonito anche Paganini

31'pt - Primo ammonito del match. Si tratta di Perseu del Latina

25'pt - Finalmente Riccardi. Primo gol stagionale per l'ex Roma. Piatto nell'angolo da dentro l'area di rigore dopo un letale contropiede finalizzato da Del Sole che ha fatto fuori un uomo e poi ha visto a centro area tutto solo il compagno. Latina avanti al primo vero affondo

25'pt - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLL LATINAAAAAAAAAAA CON ALESSIO RICCARDI

21'pt - Prima conclusione del Latina. Dalla distanza ci prova Riccardi. Palla centrale facile preda di Fasolino

15'pt - Bella iniziativa a sinistra di Nocerino che arriva al tiro in diagonale. Para Cardinali che mette in angolo

3'pt - Giannone mette il turbo, si accentra e poi spara col sinistro da 25 metri. Attento Cardinali a mettere in angolo

1'pt - Di Donato deve fare a meno di tutto il centrocampo. Out Di Livio e Cittadino per squalifica, Crecco parte in panchina perché acciaccato. Esordio stagionale per il giovane Perseu dal primo minuti, affianco a lui c'è Paganini, sui lati della mediana Ercolano a destra e Serbouti a sinistra. Davanti Mastroianni, sostenuto dai due trequartisti Del Sole e Riccardi

TURRIS - LATINA 0-0

TURRIS 3-4-2-1: Fasolino; Cocetta, Esempio, Maestrelli; Cum (28'st Rizzo), Franco, Scaccabarozzi (34'st Pugliese), Burgio; Giannone (28'st Pavone), De Felice (34'st Guida), Nocerino (11'st Maniero). A disp.: Guadagno, Pagno, Miceli, Matera, Onda. All. Caneo.

LATINA 3-4-2-1: Cardinali; De Santis, Rocchi, Cortinovis; Ercolano, Perseu (10'st Jallow), Paganini, Serbouti; Riccardi, Del Sole (41'st Fabrizi); Mastroianni (22'st Fella). A disposizione: Vona, Bertini, Marino, Gallo, Crecco, Polletta, Di Renzo. All. Di Donato.

Reti: 25'pt Riccardi (L), 5'st De Felice (T)

Note - Ammoniti: Perseu, Paganini