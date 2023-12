Sarà una serata particolare per il Latina. L'ultima del 2023 in casa sarà l'occasione anche per festeggiare il compleanno della città al Francioni, davanti ai tifosi di fede nerazzurra che sognano un bottino pieno contro il Benevento, una delle big di questo campionato anche se in ritardo in classifica. La partita - inizio alle 20.45 - è di quelle da non perdere con la squadra di mister Di Donato che chiede di tornare a fare punti dopo tre gare in cui ne è stato raccolto solamente uno, mentre tra le mura amiche del Francioni si attende quella vittoria che manca ormai da quel fatidico 25 ottobre contro la Virtus Francavilla: dopodiché in casa sono arrivati un pareggio e due sconfitte, l'ultima per mano del Sorrento, mentre nell'ultima uscita si è registrato un pari in casa della Turris venerdì scorso dove sono stati buttati due punti dopo essere andati avanti: «Dobbiamo cercare di migliorare nel chiudere le partite altrimenti ci può essere sempre il ritorno dell'avversario com'è successo a Torre Del Greco: sono stati due punti che abbiamo lasciato per strada. Ci importa però che questa squadra è capace sempre di reagire, non ha timore di nessuno e può giocarsela a viso aperto con chiunque. Sappiamo che il campionato è complicato, più difficile degli scorsi anni ma stiamo facendo un bel percorso».

La trasferta è stata vietata ai tifosi beneventani, mentre la società del Latina ha chiamato a raccolta i supporters con prezzi scontati in occasione del compleanno della città: «Oggi si spera di tornare a vincere al Francioni anche per il bene dei nostri sostenitori - ha concluso il mister - sono importanti, normale che più gente c'è e meglio è. Spero di fare un regalo alla città di Latina e speriamo di farci tutti quanti questo bel regalo».