45'st - Incredibile ripartenza 4 contro 3 del Latina, la palla giunge a Crecco che non riesce a dare forza al tiro

32'st - Fuori Serbouti per infortunio, dentro Ercolano

31'st - Miracolo di Cardinali che si allunga sul tiro di punta di Ferrante

27'st - Dentro Del Sole, fuori Cittadino

21'st - Punizione di Cittadino, palla forte sul secondo palo per Marino: testata perfetta ma presa solida di Paleari

17'st - Fuori Fabrizi, dentro Fella

6'st - Ripartenza del Benevento, Karic arriva fino in area, duello con Rocchi che riesce a chiuderlo

5'st - Triangolazione Mascangelo - Marotta a sinistra, conclusione del primo parata da Cardinali

1'st - Fuori Mastroianni, dentro Jallow

46'pt - Sussulto nel finale. Improta va via a destra e spara forte sul primo palo. Parata tutta riflessa di Cardinali

45'pt - Sono due i minuti di recupero

35'pt- Il Benevento prende campo. Cross di Improta da destra, cross per l'inserimento di El Kouakabi che di testa mette alto

27'pt - Sull'angolo successivo testa di Ferrante, la palla si impenna e Cardinali è costretto ancora a mettere in angolo

27'pt - Grande occasione per il Benevento. Tiro di Karic al volo deviato con il corpo da Marino

25'pt - Incredibile altro rigore non concesso al Latina per atterramento in area di rigore di Serbouti netto da parte di Karic. Il marocchino anticipa il 7 del Benevento ma viene ammonito per simulazione

14'pt - Incredibile occasione per il Latina. Cross dalla destra di Di Livio, palla per Fabrizi che solo davanti alla porta addomestica il pallone e spara con il destro addosso alla mano di El Kaouakibi. L'arbitro non fischia. Proteste veementi della panchina nerazzurra. Il rigore era netto

5'pt - Altro tiro del Benevento. Stavolta centrale e facile preda di Cardinali quello di Improta

5'pt - Inizio senza troppi fronzoli. Marotta si libera al tiro dal limite. Conclusione flebile che sfila sul fondo

3'pt - Paganini in avanti per Fabrizi, in area il destro dell'attaccante nerazzurro è potente ma impreciso. Palla sull'esterno della rete

2'pt - Subito Latina. Siluro di Riccardi che sfiora il palo

Osservato un minuto di silenzio per Antonio Iuliano

Squadre accolte dalla canzone "Latina" di Tiziano Ferro. Ma poco pubblico sugli spalti del Francioni

E' il compleanno di Latina e la prima squadra del capoluogo per l'occasione ospita la corazzata Benevento. Di Donato torna al 3-5-2 con la novità Fabrizi in avanti. Sul lato confermato Anass Serbouti dal primo minuto. Il Latina vuole tornare a vincere in casa, cosa che non riesce dal 25 ottobre scorso

LATINA - BENEVENTO 0-0

LATINA 3-5-2: Cardinali; Cortinovis, Rocchi, Marino; Serbouti (31'st Ercolano), Di Livio, Cittadino (28'st Del Sole), Riccardi, Paganini (31'st Crecco); Fabrizi (16'st Fella), Mastroianni (1'st Jallow). A disposizione: Vona, Bertini, De Santis, Di Renzo, Perseu, Polletta. All.: Daniele Di Donato.

BENEVENTO (3-5-2): Paleari; El Kaouakibi, Capellini, Berra; Improta, Karic, Agazzi (14'st Pinato), Talia, Masciangelo (14'st Benedetti); Marotta (C), Ferrante (33'st Sorrentino). A disposizione: Manfredini, Nunziante, Viscardi, Alfieri, Kubica, Masella, Tello, Bolsius, Carfora, Ciano. All.: Matteo Andreoletti.

Arbitro: Delrio di Reggio Emilia. Assistenti: Ravera di Lodi e Moroni di Treviglio. IV Uomo: Caruso di Viterbo

Note - Ammoniti: Berra, Serbouti, Rocchi, Cortinovis, Di Donato, Marino. Prima della sfida osservato un minuto di raccoglimento per commemorare La scomparsa di Antonio Juliano, Campione d'Europa neL 1968 e Vicecampione deL Mondo neL 1970. Spettatori: 1542. Recuperi: 2'pt e 4'st