Il giorno dopo fa ancora più male e il boccone da ingoiare diventa più amaro nel momento in cui la tecnologia ti offre la possibilità di fermi immagine che sono lì a testimoniare i torti subiti dal Latina in occasione della sfida di lunedì sera al "Francioni" contro il Benevento.

Quello che è accaduto al 14' della prima frazione di gioco, ha del clamoroso. La conclusione a botta sicura di Fabrizi viene deviata dal braccio largo di El Kaouakibi, proteso in quella maniera proprio per fare da scudo al "cuoio" indirizzato in porta con Paleari, l'estremo difensore del Benevento, già pronto a coprire l'angolo opposto alla sua sinistra: rigore ed espulsione.

Per carità, nulla di tutto questo. In Lega Pro il Var entrerà in vigore soltanto ai play off e perché il signor Delrio di Reggio Emilia ha pensato bene di sorvolare sull'episodio in questione, motivandolo chissà in quale maniera.

A questo punto crediamo sia arrivato il momento che il Latina cominci a fare la voce grossa nelle sedi opportune. Ci sono le televisioni, con tutto quello che può aiutare in caso di errori madornali (al 25' Delrio ha negato un altro penalty: torre di Mastroianni, irruzione di Serbouti che sembra anticipare Karic e poi va giù, ndr) come quelli di lunedì sera.