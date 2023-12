22'pt - GOL TARANTO CON BIFULCO. Cross al centro di Romano, l'esterno dei pugliesi brucia sul tempo Cittadino e angola alle spalle di Cardinali

18'pt - Antonini SBAGLIA CLAMOROSAMENTE IL RIGORE. Calciando al lato

17'pt- Rigore dubbio assegnato al Taranto. De Santis tocca forse Ferra a pallone ormai lontano. L'arbitro sceglie il dischetto

16'pt - Del Sole va via a destra, cross al bacio per Mastroianni che svetta. Vannucchi vola a toglierla da sotto l'incrocio dei pali

11'pt - Angolo perfetto di Cittadino, Gabriele Rocchi esce dai blocchi e di testa infila Vannucchi con un poderoso colpo di testa centrale. Secondo centro stagionale per il difensore

11'pt - GOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLL DEL LATINAAAAAAAAAA CON ROCCHIIIIIIIIIIIIIII

7'pt .- Prima conclusione della partita da parte di Fella, tiro deviato in angolo da un difensore

1'pt - Inizia allo Iacovone. Latina senza capitan Di Livio, appiedato dalla febbre così come Serbouti. Squadra ridisegnata con l'albero di Natale: De Santis e Crecco sugli esterni di difesa, Rocchi e Cortinovis centrali. In mezzo al campo Paganini, Cittadino e Riccardi con Del Sole e Fella a sostegno dell'unica punta Mastroianni. Di Donato è squalificato, sostituito in panchina da Andrea Esposito

TARANTO - LATINA 1-1

Reti: 11'pt Rocchi (L), 23'pt Bifulco (T)

TARANTO 3-4-2: Vannucchi; Luciani, Antonini, Riggio; Mastromonaco, Romano, Calvano, Ferrara; Bifulco, Samele, Kanoute. Panchina: Loliva, Costantino, Cianci, Enrici, Panico, Kondaj, Hysaj, Papaserio, Fiorani, Zonta, Capone, Orlando, Fabbro. All. Capuano.

LATINA 4-3-2-1: Cardinali; De Santis, Rocchi, Cortinovis, Crecco; Paganini, Cittadino, Riccardi, Del Sole; Mastroianni, Fella. Panchina: Vona, Bertini, Ercolano, Marino, Jallow, Gallo, Fabrizi, Rozzi, Polletta, Di Renzo. All. Esposito (Di Donato squalificato).

ARBITRO: Giuseppe Mucera di Palermo. Assistenti: Rodolfo Spataro di Rossano Calabro e Roberto Meraviglia di Pistoia. Quarto ufficiale: Antonio Liotta di Castellammare di Stabia.