Arriva alla fine del girone di andata la speciale classifica annuale del monte ingaggi delle società di Serie C per quanto riguarda la stagione 2023/2024. Anche per quest'anno il Latina si conferma società accorta alle casse e a sposare il motto «minima spesa - massima resa» attestandosi tra le società che hanno speso meno per quanto riguarda gli ingaggi dei propri calciatori. La rosa allestita in estate dal nuovo diesse Matteo Patti si è dimostrata competitiva tanto da concludere la prima fase del torneo di Lega Pro, Girone C, al nono posto, in piena corsa per i playoff. I punti sono gli stessi dello scorso anno, vale a dire 27, ma 365 giorni fa la squadra di mister Daniele Di Donato festeggiava il quinto posto in classifica.



Ma il campionato che riprenderà il prossimo 6 gennaio con la gara interna contro l'Avellino, porta i nerazzurri alla ribalta per essere la squadra che ha speso meno nel proprio girone, riuscendo però a fare meglio di più della metà delle squadre ai nastri di partenza.



Il monte ingaggi del club del presidente Terracciano si attesta infatti a 899.339mila euro (emolumenti fissi contrattuali), a cui va aggiunta la quota di 467mila euro circa di premi sui contratti. Nessun'altra società del Girone C ha fatto di meglio. Solo la Virtus Francavilla si avvicina con 907mila euro spesi per gli stipendi o anche il Brindisi con 996mila euro, che insieme alla Turris sono le uniche altre tre realtà che restano al di sotto del milione di euro di emolumenti fissi. Ai vertici del girone ci sono società note, che hanno speso tanto per cercare di andare a vincere il campionato. In primis il Benevento che spende 8milioni e 950mila euro. I campani sono la società più "spendacciona" dell'intera Lega Pro, davanti anche a Spal (7milioni) Triestina (6milioni circa), Vicenza (quasi 7 milioni) e Avellino (che spende 6.225.960). Costi alti anche per il Catania (appena sotto i 6milioni) e il Crotone (che spende più di 4 milioni di euro).

La capolista Juve Stabia è sicuramente quella che ha reso di più con un monte ingaggi di appena 1.1 milioni di euro e una classifica che sorride sempre di più. Malissimo il Monterosi che da ultima della classe spende oltre 2 milioni di euro per gli stipendi e quasi 400mila euro di premi.

Insomma, un lavoro certosino quello messo in atto dal club di piazzale Serratore tra prestiti, giocatori giovani da lanciare e alcune conferme che stanno crescendo di pari passo con la società.