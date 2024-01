Serie C Potenza - Latina 2-0 [FINALE] Nella ventunesima del girone C i nerazzurri di Di Donato cercano di risorgere in casa del Potenza

Gianpiero Terenzi 13/01/2024

Finale dal Viviani. Sesta partita di fila senza vittorie per i nerazzurri di Di Donato 20'st - Primo guizzo del Latina. Di Livio irrompe in area, la palla arriva a Del Sole che rientra con il sinistro al limite e spara: palla che sibila di poco al lato alla sinistra di Alastra 15'st - Dentro Jallow, fuori Cittadino 10'st - Saporiti va via e allunga per Caturano. Diagonale e palla di poco fuori 8'st - Maddaloni sbuca di piatto nel traffico d'area di rigore su cross da punizione dalla trequarti di Schiattarella. Tutto troppo facile e raddoppio potentino 8'st - GOL POTENZA CON MADDALONI 1'st - Dentro Crecco e Perseu al posto di Fella e Riccardi 1'st - Riprende il match, esce Hadziosmanovic entra Gianfi FINE PRIMO TEMPO 41'pt - Botta di Saporiti. Palla potente ma imprecisa 40'pt - Ammonito Cittadino 35'pt - Tiro di Schiattarella. Bertini blocca in due tempi 28'pt - Mischione davanti a Bertini su angolo del Potenza. Rischio enorme, la difesa spazza via 25'pt - Sbraga apre il gioco perfettamente per l'affondo di Saporiti che crossa sul secondo palo dove arriva come un falco di testa Candellori che mette dentro 25'pt - GOL POTENZA CON CANDELLORI 20'pt - Brutto intervento di Di Livio su Hadziosmanovic. Giallo per il capitano 15'pt - Gara senza emozioni. Mastroianni accusa un problema muscolare ed esce dal campo. Al suo posto Fabrizi 3'pt - Problema per Riccardi che recupera dopo una botta alla testa. Potenza 2 – 0 Latina Calcio 1932

Potenza (3-5-2): Alastra, Maddaloni, Armini, Caturano (71' Di Grazia), Sbraga, Pace, Schiattarella (80' Steffe), Saporiti (80' Laaribi); Volpe (71' Rossetti), Candellori, Hadziosmanovic (51' Gyamfi,). A disposizione: Cucchietti, Galiano, Monaco, Verrengia, Gagliano, Hristov. Allenatore: Marchionni.

Latina Calcio 1932 (3-5-2): Bertini, Ercolano, Di Livio, Cittadino (61' Jallow), Mastroianni (16' Fabrizi), Riccardi (46' Perseu), Fella (46' Crecco), De Santis, Del Sole, Rocchi, Cortinovis. A disposizione: Vona, Gallo, Rozzi, Polletta, Di Renzo. Allenatore: Di Donato.

Arbitro dell'incontro: Abdoulagye Drop di Treviglio.

Assistenti: Francesco Romano di Isernia e Andrea Barcherini di Terni.

Quarto Ufficiale: Gennaro Decimo di Napoli.

Marcatori: 25' Candellori (P), 53' Maddaloni (P)

Ammoniti: 20' Di Livio (L), 41' Cittadino (L), 48' Maddaloni (P), 83' Rocchi (L)

Recuperi: 3' pt. 4' st.

Angoli: Potenza 4 Latina Calcio 1932 5

Spettatori totali 1952

