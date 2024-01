La paura è tanta e la si è vista anche ieri tangibile in campo, così come è evidente un nervosismo latente che non può che peggiorare la situazione in una squadra in crisi come il Latina che ha rimediato la seconda sconfitta di fila in questo 2024 incassando 7 gol e segnandone 0. E che la situazione sia di quelle davvero complicate, e che forse anche la stessa posizione di mister Di Donato è da considerarsi ancora traballante (nonostante le rassicurazioni arrivate in settimana dal diesse Matteo Patti) è che subito dopo la partita nessuno si è presentato ai microfoni del Viviani di Potenza, con la società che ha indetto un silenzio stampa lampo.