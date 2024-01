E' stata fatale per mister Daniele Di Donato la sconfitta di ieri a Potenza. L'allenatore abruzzese è stato esonerato dopo due stagioni e mezzo alla guida del Latina. Qualcosa si era rotto all'interno della squadra e lo si è visto in maniera evidente in queste ultime due partite dove i nerazzurri hanno incassato 7 gol senza segnarne nessuno. Adesso la società si metterà alla ricerca di un sostituto.