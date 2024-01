Sarà Gaetano Fontana a rilevare la panchina del Latina 1932 dopo l'esonero di Daniele Di Donato. Ieri l'incontro con la società di piazzale Serratore per il tecnico 53enne catanzerese rimasto libero dopo aver chiuso l'esperienza con la Turris nella scorsa stagione, dove era arrivato a dicembre e con la quale aveva un altro anno di contratto. Nel suo passato piazze importanti come Imolese, Fano, Casertana, Cosenza e Juve Stabia (ma quasi sempre esonerato), società quest'ultima da cui era ripartito dopo una lunghissima squalifica per i noti fatti accaduti nel 2014 quando era alla guida della Nocerina, poi esclusa per illecito sportivo.

Per lui la possibilità di rilevare una squadra in corsa che va sicuramente rigenerata e rinvigorita visto che il morale è ai minimi storici. Manca soltanto l'ufficialità, ma domani ci sarà lui a guidare l'allenamento alla Fulgorcavi come sarà lui in panchina venerdì sera al Francioni contro il Monterosi. La società ha definito l'accordo ieri sera, riuscendo a trovare anche l'ok per la rescissione con la Turris e allo stesso tempo dare il benservito a Ciccio Esposito che non sarà quindi l'allenatore in seconda.