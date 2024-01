Un allenatore grintoso e anche un po' «filosofo», ci passerà il termine mister Gaetano Fontana che dall'altroieri è alla guida del Latina, rilevato dalla gestione di Daniele Di Donato. Ieri in conferenza stampa il 53enne di Catanzaro è stato un fiume in piena e ha calcato il palcoscenico da mattatore. I presupposti sembrano essere quelli giusti: niente voli pindarici, molta voglia di lavorare ma soprattutto volontà di ridare a questa squadra quella voglia di lottare e vincere che sembra essersi smarrita da tempo. Una voglia di ripartenza comune a quella di un allenatore in cerca ancora di una sua giusta dimensione nel calcio professionistico dopo qualche esonero, ma non si parli di voglia di rilanciarsi: «Chi conosce la mia storia lo sa quanto mi è stato tolto in carriera. Essere cacciato via dopo tredici risultati utili consecutivi o da terzo in classifica sono cose difficili da mandare giù. Ma come i pugili bisogna saper incassare e fare tesoro e io l'ho fatto. Lo stesso devono fare questi ragazzi che hanno preso alcune batoste nel momento in cui tutto sembrava andare per il verso giusto. Sono qui per cercare di far ritrovare la strada perduta».

IL DIESSE PATTI

In meno di giorni è cambiato tutto: su quella stessa poltrona in sala stampa, mercoledì scorso, il diesse del Latina Matteo Patti aveva fugato ogni dubbio riguardo una possibile cacciata di mister Daniele Di Donato, ieri è stato lui stesso a presentare il suo successore, Gaetano Fontana: «Innanzitutto lasciatemi dire che la scelta di salutare mister Daniele Di Donato è stata molto dolorosa. Il percorso qui a Latina del mister è stato importante, io sono stato con lui sei mesi ma so che il suo è stato virtuoso e di costante crescita. Ma si cambia perché nella valutazione complessiva, prendendo questo trend negativo, non si può cambiare tantissimo per quanto riguarda gli interpreti».

Una piazza che chiede a gran voce interventi dal mercato: «Partenze non ce ne saranno, nonostante le tante offerte. Penso che nei prossimi giorni arrivaranno portiere e centrocampista».