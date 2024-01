Comincia a muoversi il mercato di "riparazione" in entrata del Latina Calcio 1932. La società, attraverso la propria pagina Facebook, ha annunciatoe l'ingaggio a titolo definitivo dalla Turris del portiere classe 2000 Gaetano Fasolino. Per l'estremo difensore bolognese un contratto fino al 30 giugno.Fasolino nasce calcisticamente nel Brescia per poi passare al Sassuolo e al Torino, dove vince una Supercoppa Primavera TIM. Esordisce in Serie B con il Pordenone prima di raggiungere la Turris nello scorso campionato di Serie C.