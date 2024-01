1'st - Pronti via subito enorme occasione per Fella che si trova solo in area di rigore, entra da destra ma non riesce a trovare Riccardi al centro dell'area

45'pt - Cross di Ercolano per la testa di Paganini. Palla alta non di molto

45'pt - Un minuto di recupero al Francioni

32'pt - Marino, tra i colpiti dalla dissentera, deve uscire subito. Al suo posto Crecco. Fontana costretto a rimettere mano alla formazione

31'pt - Ancora Riccardi, stessa azione di prima, prende palla, fa due passi e spara con il destro. La palla sibila vicino al palo di Rigon

22'pt - Grande occasione nerazzurra, Del Sole irrompe a destra, vince il duello con Di Renzo e mette al centro una palla bassa per Fella che viene anticipato in qualche modo dalla difesa

21'pt - Riccardi prende palla dalla trequarti, si invola verso la porta e spara. Parata di Rigon che si distende

14'pt - Ecco il Latina, cross di Perseu, destro al volo debole ma angolato di Paganini, respinge Rigon

9'pt - Palla persa di Perseu, Vano la conquista, si smarca e chiama Fasolino alla sua prima parata in nerazzurro

1'pt- Assenti Bertini, Di Renzo, Cortinovis, Cittadino, Jallow e Mastroianni oltre agli infortunati Cardinali e Biagi. Curiosità: Fontana ha cambiato panchina rispetto al suo predecessore. Ha scelto quella più vicina alla Curva Nord

La dissenteria ha falcidiato la rosa nerazzurro proprio nel giorno dell'esordio di Gaetano Fontana che ha gli uomini contati. Nella notte alcuni dei giocatori sono dovuti ricorrere addirittura alle cure mediche.

LATINA - MONTEROSI 1-0

LATINA (3-4-2-1): Fasolino; De Santis, Rocchi, Marino; Ercolano, Di Livio, Perseu, Paganini; Del Sole, Riccardi; Fella. A disp. Vona, Serbouti, Gallo, Crecco, Fabrizi, Addessi, Scravaglieri

MONTEROSI (4-3-3): Rigon; Di Renzo, Sini, Piroli, Bittante; Verde, Tolomello, Parlati; Di Francesco, Vano, Silipo. A disp. Mastrantonio, Santini, Borri, Di Paolantonio, Ekuban, Giordani, Tartaglia, Fantacci, Gavioli, Golfo, Palazzino, Mbende, Cordova, Ferreri. All. Romondini