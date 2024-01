E' arrivato con la formula del prestito dall'Avellino il secondo colpo di mercato di riparazione del Latina Calcio. E' stata raggiunta ieri sera l'intesa per il trasferimento fino a giugno del centrocampista Davide Mazzocco che vestirà la maglia nerazzurra (battuta la concorrenza del Brindisi) sotto la guida del neo mister Gaetano Fontana.



Per il tecnico calabrese, dopo il portiere, ci sarà dunque il tanto atteso centrocampista che sarà l'alternativa a Cittadino in mezzo al campo al fianco di Di Livio e in attesa che anche Biagi si riprenda dall'infortunio. Mazzocco, 28enne originario di Feltre, è in cerca di un rilancio dopo una stagione iniziata tra le seconde linee del team irpino con il quale ha disputato 4 scampoli di partita per un totale di 106 minuti giocati. Nel 2017 la sua migliore stagione in Lega Pro con 35 presenza col Padova. Buon bottino anche nella sua esperienza tra i cadetti con 17 presenze e ben 4 gol proprio con il Padova nel 2018/19, 25 gettoni e 3 reti con il Pordenone e 14 con l'Entella nel 2020/21. Nel 2021/22 ha giocato 22 spezzoni di partita con il Cittadella in B, dieci invece la scorsa stagione, sempre in B con il Cittadella (189 minuti giocati) per poi cambiare casacca a gennaio e andare all'Avellino dove ha giocato 641 minuti segnando anche un gol. Sarà sicuramente tra i convocati per il match che sabato sera vedrà il Latina impegnato in casa della Casertana.