Da due giorni si allena con la sua nuova squadra ed ha tanta voglia di tornare ad essere quel calciatore che era fino a meno di un anno fa. Davide Mazzocco, centrocampista 28enne arrivato in prestito dall'Avellino, si è presentato ieri con una conferenza stampa, nel pieno dei preparativi che condurranno la squadra di mister Gaetano Fontana alla sfida di sabato in casa della Casertana: «Non ci ho pensato tanto alla scelta di Latina, quando c'è stata l'opportunità di fare questo cambiamento l'ho fatto perché è una piazza giusta - ha detto il ragazzo originario di Feltre - la squadra è ottima, penso che ci siano i presupposti per lavorare bene e fare un buon campionato».

A livello personale, dopo tanta Serie B, un momento di flessione nella carriera. Il passaggio, un anno fa ad Avellino, è corrisposto con un utilizzo sempre minore in campo, fino a terminare ai margini del progetto del club irpino con cui quest'anno ha giocato 106 minuti soltanto in Coppa Italia: «L'anno scorso sono partito bene con l'Avellino ed ero contento della scelta. Poi, come succede a volte, sono andato incontro ad una pubalgia fastidiosa ma ho voluto giocarci sopra finendo per peggiorare la situazione. Sono dovuto stare fermo per qualche mese e ad inizio di quest'anno sono stato messo fuori lista, ma l'infortunio è alle spalle, sto lavorando per stare meglio e mi sono sempre allenato con la squadra. Penso che il Latina sia la strada giusta».