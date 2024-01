23'pt - Gran numero di Paganini che ruba palla sul tempo ad Anastasio, vola a destra, entra in area e poi cede a Fella che in girata spara altissimo

13'pt - Prima chanche per la Casertana: affondo di Anastasio, cross al centro per l'accorrente Calapai che chiama alla grande parata Fasolino

6'pt - Grandissima occasione per il Latina. Palla d'oro nello spazio di Riccardi per Fella che si porta avanti il pallone ma di poco dentro l'area di rigore non prende lo specchio della porta

CASERTANA - LATINA 0-0

CASERTANA 4-3-3: Venturi, Calapai, Sicacca, Bacchetti, Anastasio; Deli, Proietti, Damian; Carretta, Tavernelli, Curcio. A disposizione: Marfella, Celiento, Toscano, Soprano, Maltese, Galletta, Casoli, Piglino, Taurino, Turchetta, Montalto, Cadili, Nicoletti. All. Cangelosi

LATINA 3-4-2-1: Fasolino; De Santis, Marino, Rocchi; Paganini, Perseu, Di Livio, Ercolano; Del Sole, Riccardi; Fella. A disposizione: Bertini, Mazzocco, Cittadino, Sorrentino, Serbouti, Gallo, Crecco, Fabrizi, Polletta, Cortinovis, Di Renzo. All. Fontana. All. Fontana

Arbitro: Valerio Vogliacco di Bari.Assistenti: Colaianni di Bari e Daljit Singh di Macerata. IV Uomo: Iurino di Venosa