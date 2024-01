45'st - Sono quattro i minuti di recupero

43'st - Traversa di Curcio a Fasolino praticamente battuto.

35'st - Botta di Del Sole, Venturi vola a mettere in angolo

32'st - Cross di Paganini, dormita della difesa della Casertana con Ercolano che irrompe in area di rigore e fa gol a porta praticamente vuota

32'st - GOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLL DEL LATINAAAA CON ERCOLANOOO

26'st - Grande intervento difensivo di Cittadino che dice di no al tiro a botta sicura a Tavernelli che era andato via a De Santis

18'st - Botta di Curcio da dentro l'area. Bella parata a mano aperta di Fasolino

12'st - Riecco il Latina. Riccardi, sempre lui, entra in area, fa due finte e poi spara nell'angolo. Miracolo di Venturi che in allungo nega il gol

8'st - Fuori Perseu, dentro Cittadino

7'st - Ancora un errore di Fasolino che su cross di Tavernelli si fa sorprendere dalla parabola. Sulla linea Rocchi spazza il pericolo con la testa

1'st - Dentro Cortinovis, fuori Marino per il Latina

45'pt - Finisce senza recupero il primo tempo al Pinto

38'pt - Alessio Curcio stava per segnare in eurogol. Stop spalle alla porta, la palla si impenna e il 10 della Casertana si esibisce in una rovesciata che lambisce la traversa

33'pt - Bella azione manovrata della Casertana che libera al tiro Tavernelli dopo un erroraccio di Di Livio. Fasolino para agevolmente a terra

24'pt - Armando Anastasio fa gol con una bordata di sinistro direttamente su calcio di punizione dai 35 metri. Fasolino non ha posizionato la barriera ed è rimasto sorpreso sul palo di competenza. Grave errore del portiere nerazzurro

24'pt - GOL CASERTANA CON ANASTASIO

23'pt - Gran numero di Paganini che ruba palla sul tempo ad Anastasio, vola a destra, entra in area e poi cede a Fella che in girata spara altissimo

13'pt - Prima chance per la Casertana: affondo di Anastasio, cross al centro per l'accorrente Calapai che chiama alla grande parata Fasolino

6'pt - Grandissima occasione per il Latina. Palla d'oro nello spazio di Riccardi per Fella che si porta avanti il pallone ma di poco dentro l'area di rigore non prende lo specchio della porta

CASERTANA - LATINA 1-1

CASERTANA 4-3-3: Venturi, Calapai, Sicacca, Bacchetti (35'st Nicoletti), Anastasio; Deli, Proietti (1'st Casoli), Damian; Carretta, Tavernelli (39'st Montalto), Curcio. A disposizione: Marfella, Celiento, Toscano, Soprano, Maltese, Galletta, Piglino, Taurino, Turchetta, Cadili. All. Cangelosi

LATINA 3-4-2-1: Fasolino; De Santis, Rocchi, Marino (1'st Cortinovis); Paganini, Perseu, Di Livio, Ercolano; Del Sole (46'st Mazzocco), Riccardi; Fella. A disposizione: Bertini, Sorrentino, Serbouti, Gallo, Crecco, Fabrizi, Polletta, Di Renzo. All. Fontana.

Arbitro: Valerio Vogliacco di Bari.Assistenti: Colaianni di Bari e Daljit Singh di Macerata. IV Uomo: Iurino di Venosa

Note - Ammoniti: Marino, Tavernelli, Ercolano, Rocchi, Del Sole, Anastasio. Recupero: 0'pt - 4'st