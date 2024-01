La rosa del Latina si rinforza con l'arrivo del 23enne Ludovico D'Orazio, arrivato oggi ufficialmente con la formula del prestito dalla Spal e fino a ieri in forza al Novara, con cui ha iniziato la stagione con 18 presenze e 4 reti segnate nel girone A. Un prospetto che a livello giovanile aveva promesso un altro tipo di carriera dopo tutta la trafila con la Roma con la quale ha giocato 51 partite e 11 gol segnati con presenze anche nella Youth League. Poi il calcio dei "grandi" con 14 presenze in B con la Spal prima di passare in Serie C nella scorsa stagione con le maglie di Feralpisalò (18 spezzoni di partita e 1 gol) e poi con Mantova con cui ha giocato 13 partite senza mai segnare. Decisamente più positivo, come detto, l'inizio dell'attuale annata col Novara.