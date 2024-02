Quattro punti in due partite nella gestione Fontana, sono un qualcosa che aiuta a lavorare meglio. A maggior ragione quando di mezzo c'è un nuovo allenatore che, necessariamente, deve infondere il proprio credo alla squadra. Qualcosa si è già visto nel secondo tempo di sabato scorso a Caserta, con una squadra desiderosa di andare negli spazi, di muoversi sempre meglio senza palla e di cercare nelle giocate dei singoli, Riccardi e Del Sole tanto per fare due nomi, quella superiorità numerica utile a scardinare il Giugliano, avversario... «che da quando ha in panchina Bertotto, ha avuto una crescita esponenziale - ha tenuto a precisare ieri sera, in sede di presentazione del match, il tecnico del Latina, Fontana - Non voglio essere ripetitivo, ma anche quello di domani sera (oggi, ndr) sarà un test probante per noi, sulla falsariga di quello di Caserta. Affronteremo una squadra di qualità e di peso fisico, pronta a metterci in difficoltà. Ecco perché quello con il Giugliano sarà un ulteriore step, opportunità di crescita per tutti noi».