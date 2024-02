Lutto improvviso nel Latina Calcio e nella tifoseria nerazzurra. A poche ore dalla sfida del "Francioni" contro il Giugliano, è venuto improvvisamente a mancare all'affetto dei suoi cari, Maurizio Vona, figura storica della tifoseria nerazzurra e papà di Edoardo, tornato di nuovo a Latina nella sessione invernale di mercato e in procinto di rispondere alla chiamata del tecnico Fontana per la sfida con i campani. Maurizio Vona aveva 62 anni ed è morto poco prima, come faceva abitualmente, di uscire di casa per andare a seguire il "suo" Latina