Cade in casa il Latina che cede di misura con il Giugliano. Gli ospiti sono bravi a capitalizzare al massimo il gol di Maselli ad inizio gara. Un inizio gara surreale allo stadio Francioni, rimasto in silenzio: il tifo organizzato nerazzurro infatti prima dell'inizio della gara ha ammainato i propri striscioni, rinunciando a sostenere la squadra in segno di lutto (e rispetto) per la scomparsa di Maurizio Vona, storico supporters del Latina (e papà di Edoardo) venuto a mancare nel tardo pomeriggio di ieri.

E al silenzio del tifo pontino si è unito (per tutto il primo tempo) quello dei tifosi ospiti, all'insegna "dell'unione ultras": anche dalla Curva del Giugliano nessun incitamento. Niente cori.

Niente fischi. In una serata triste per i nostri colori.





Tornando alla gara, subito dopo il gol di rasoterra di Maselli il Latina non è riuscito a fare quello che avrebbe dovuto per rimettere in piedi una partita nata male. Del Sole e Riccardi, schierati a supporto dell'unica punta Fella, sono stati impalpabili; l'unico che è riuscito a saltare l'uomo è stato Paganini, bravo al 25' a procurarsi una punizione dal limite, meno a bravo a calciarla (botta respinta dalla barriera). E nulla più fino al riposo. E nella ripresa il copione non è cambiato: i pontini nonostante i cambi sono poco reattivi, sempre in ritardo sulle seconde palle e con pochissime idee. Anzi i pericoli continuano ad arrivare dagli attacchi degli ospiti con Balde. L'unico sussulto un calcio di punizione di D'Orazio infranto sulla barriera e il secondo giallo a Ercolano e poi il triplice fischio che certifica il sorpasso in classifica del Giugliano sul Latina.