Dalla Puglia... alla Puglia: più di due mesi dopo (era il 23 novembre quando i pontini superarono 2-1 il Foggia), il Latina torna a sorridere in trasferta battendo il Brindisi al Fanuzzi con il risultato di 2-1. Non è stato facile, nonostante la classifica potesse suggerire una partita molto più abbordabile per i ragazzi di mister Fontana che ringrazia il redivivo Luca Fabrizi, autore della doppietta decisiva che ha letteralmente tolto le castagne dal fuoco nel momento più difficile della sfida.

I nerazzurri sono andati sotto di un gol nei primi minuti della ripresa a causa dell'ennesima dormita difensiva. Poi hanno anche rischiato di subire almeno due volte il raddoppio dei padroni di casa che si sono arresi alle parate del giovane Guadagno e agli acuti del "falco" Fabrizi (due assist del nuovo arrivo D'Orazio) che torna a segnare dopo mesi di astinenza (non succedeva dal 25 settembre) e regala ai suoi tre punti d'oro per la classifica. Il Latina ritrova la zona playoff agganciando il Giugliano, mentre per Fontana arriva il secondo successo in quattro partite, ottimo viatico in vista della gara di mercoledì (ore 18) da giocare in casa contro il Catania.



Brindisi 1 –2 Latina Calcio 1932

Brindisi (3-5-2): Saio, Vona, Monti (84' Vantaggiato), Speranza (84' Labriola), Bunino, Petrucci (76' Guida), Bonnin, Bellucci, Calderoni, Trotta, Bagatti (65' Pagliuca). A disposizione: Antonino, Auro, Gorzelewski, Fiorentino, Pinto, Spingola, Merletti, Galazzini, Opoola, Zerbo. Allenatore: Roselli.

Latina Calcio 1932 (3-4-3): Guadagno, Mazzocco (59' Perseu), Riccardi, De Santis (59' Vona E.), D'Orazio (78' Fella), Crecco, Del Sole (90' + 3' Scravaglieri), Fabrizi (78' Capanni), Rocchi, Paganini, Di Renzo. A disposizione: Fasolino, Sorrentino, Rozzi, Scravaglieri, De Maio. Allenatore: Fontana.

Arbitro: Alberto Ruben Arena di Torre del Greco. Assistenti: Markiyan Voytyuk di Ancona e Marco Croce di Nocera Inferiore.

Quarto Ufficiale: Matteo Cavacini di Lanciano.

Reti: 50' Trotta (B), 64' Fabrizi (L), 70' Fabrizi (L)

Note - Ammoniti: 5' Bellucci (B), 13' Del Sole (L), 22' Mazzocco (L), 37' Calderoni (B), 54' Paganini (L), 58' Vona (B), 90' Labriola (B). Recuperi: 0' pt. 4' st. Angoli: 5-3 .

Spettatori totali 600 circa di 50 ospiti.