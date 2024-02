45'st - Quattro i minuti di recupero. I tifosi del Catania lasciano lo stadio per protesta

41'st - Gol divorato da Perseu. Gran palla di Ercolano per il giovane centrocampista che all'altezza del limite, tutto solo davanti ad Albertoni, tira in corsa altissimo

34'st - Dentro anche Monaco per il Catania. Fontana risponde con Capanni e Crecco per Ercolano e Mazzocco.

19'st - Fuori Del Sole, dentro Perseu. Per il Catania dentro Di Carmine, Chiricò e Chiarella

18'st - Chance enorme per il Latina. D'Orazio va via sulla destra, entra in area e poi serve Del Sole sul secondo palo, antcipato da un vero miracolo di Welbeck in allungo

7'st - Cross di Paganini, la difesa devia, Mazzocco va di sinistro ma liscia il pallone che rimbalza, alle sue spalle irrompe Riccardi che da 30 metri con il destro tira un missile terra aria che finisce diretto sotto l'incrocio dei pali. Tutto in piedi il Francioni

7'st - EUROGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO DI ALESSIO RICCARDIIIIIIIIIIIIIIII

1'st - Riprende il match, subito break di Del Sole che scappa verso la porta, steso da Welbeck che viene ammonito

45'pt - Sono tre i minuti di recupero

41'pt - Miracolo di Guadagno che vale un gol. Spettacolare volo del classe 2003 sul tiro a botta sicura di Cicerelli

31'pt - Risposta Catania, bel cross di Boauh per Costantino che svetta da solo e mette al lato di testa

30'pt - Occasione enorme per il Latina. Ancora sulla fascia sinistra si sviluppa l'azione del Latina con D'Orazio che scarica per Ercolano, palla sul secondo palo ancora per Paganini che vola, anticipa il portiere in uscita ma mette di un soffio al lato

23'pt - Tegola per il Latina, dopo un contrasto di gioco Fabrizi resta infortunato. Al suo posto entra Peppe Fella

19'pt - Occasione per Del Sole che da ottima posizione tira tra le braccia di Albertoni

17'pt - Latina pericoloso in area dopo un corner, la palla sbuca e arriva a D'Orazio che spara di destro. Palla alta

14'pt - Infortunio per Rapisanda, al suo posto entra Boauh

9'pt - Spunto di D'Orazio, doppio passo e poi cross per l'inserimento di Paganini che non riesce a dare forza sul secondo palo

1'pt - Inizia il match. In campo dal primo minuto Edoardo Vona, dalla Curva Nord il toccante omaggio al papà, Maurizio Vona, scomparso poco prima del match casalingo con il Giugliano

LATINA - CATANIA 1-0

LATINA (3-4-3): Guadagno; Vona E., Rocchi, De Santis; Paganini, Mazzocco, Riccardi, Ercolano; Del Sole, Fabrizi, D'Orazio. A disp.: Fasolino, Vona M., Sorrentino, Di Renzo, Rozzi, De Maio, Fella, Crecco, Scarvaglieri, Capanni, Cortinovis, Polletta, Perseu. All. Fontana.



CATANIA (4-2-3-1): Albertoni; Rapisarda, Curado, Castellini, Celli; Kontek, Welbeck; Cicerelli, Tello, Marsura; Costantino. A disp: Furlan, Donato, Bouah, Monaco, Haveri, Ndoj, Quaini, Chiarella, Chiricò, Di Carmine. All: Lucarelli

ARBITRO: Pezzopane de L'Aquila (Asciamprener-Carella).