50'st - Vittoria incredibile del Latina che trova il terzo successo consecutivo.

36'st - Botta di Borello, la traversa salva Guadagno

34'st - Cross di La Vardera, girata di Grandolfo neutralizzata da Guadagno

25'st - Giallo pesante per Riccardi che salterà la gara con il Cerignola

24'st - Borello su punizione da 20 metri. Palla alta non di molto

18'st - Botta di De Risio dalla lunghissima distanza. Palla out

13'st - Fuori Fella e Del Sole, dentro Mastroianni e Perseu. Latina con il 3-5-2 con Riccardi play e D'Orazio seconda punta

11'st - Fella, botta centrale dopo una bella ripartenza con sponda di Del Sole

6'st - Cross di Vitteritti, De Paoli di testa mette alto

5'st - Altra enorme occasione per il Monopoli. Tommasini all'altezza del dischetto è libero di tirare, in tuffo con la punta del piede De Santis devia in angolo alla disperata e salva un gol già fatto

1'st - Si riparte al Veneziani

FINE PRIMO TEMPO

40'pt -Errore fatale di Angileri che perde palla, Fella di punta la serve a D'Orazio che fa due passi e dal limite fa esplodere un destro che si insacca sotto l'incrocio dei pali. Un gol bellissimo

40'pt - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLL DEL LATINAAAAA CON LUDOVICO D'ORAZIOOOOOO

35'pt - Ora buon Latina dopo la sfuriata del Monopoli che ora deve rifiatare

22'pt - Si rivede il Latina, Fella scarica per Riccardi che da 30 metri spara un destro alle stelle

16'pt - Gol divorato dal Monopoli. Palla filtrante, Vona è in ritardo su Borello che anticipa Guadagno e a porta vuota con il sinistro mette clamorosamente fuori

13'pt - Il Monopoli assalta la porta del Latina. Iaccarino fa un numero, serve nello spazio Tommasini che però spara tra le braccia di Guadagno

10'pt - Ancora angolo del Monopoli, stacca Bizzotto, bravo Guadagno che con i pugni anticipa Tommasini

8'pt - Chance enorme per il Monopoli. Angolo dei pugliesi, Viteritti di testa prolunga in area di rigore per l'inserimento di Ferrini che a due passi da Guadagno mette alto

2'pt - Del Sole spara da 35 metri. Palla fuori non di molto

1'pt - Dopo un minuto di silenzio per le vittime della tragedia di Firenze, inizia il match del Veneziani. Subito al tiro Iaccarino che trova la risposa di Guadagno

0' - Fontana, squalificato al suo posto c'è Coraggio in panchina, deve fare a meno di Rocchi in difesa, oltre a Serbouti. Fuori ancora Cittadino e Di Livio

MONOPOLI 0-1 40' pt D'Orazio

Monopoli (3-4-1-2): Gelmi; Ferrini, Bizzotto, Angileri; Viteritti, Iaccarino, De Risio, Barlocco; Borello; Tommasini, De Paoli A disp.: Dalmasso, Sibilano, Berman, Sosa, Ardizzone, La Vardera, Simone, Hamlili, Cubretovic, Arioli, Grandolfo, Vitale All. Roberto Taurino

Latina (3-4-3): Guadagno; De Santis, Marino, Vona; Ercolano, Riccardi, Paganini, Crecco; Del Sole, Fella, D'Orazio A disp.: Fasolino, Perseu, Mazzocco, Mastroianni, Sorrentino, Fabrizi, Rozzi, Cortinovis, Capanni, Scravaglieri, Di Renzo All. Emilio Coraggio (squalificato) Gaetano Fontana

Arbitro: Domenico Castellone di Napoli (assistenti: Marco Porcheddu di Oristano e Glauco Zanellati di Seregno). Quarto ufficiale: Alessandro Femia di Locri