Calcio, Lega Pro Latina - Audace Cerignola 2-2 [FINALE] In scena al Francioni la 28esima giornata di Serie C. Il Latina cerca la quarta vittoria consecutiva in campionato contro i pugliesi. Una sfida dal sapore playoff

Gianpiero Terenzi 25/02/2024 20:42 letto 3 volte

FINALE AL FRANCIONI 51'st - Espulso Mastroianni 49'st - Cross di D'Orazio, mucchio in area di rigore. Tap-in vincente di Mastroianni 49'st - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLL DEL LATINAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA CON MASTROIANNIIIIII 45'st - Sono cinque i minuti di recupero 42'st - GOL CERIGNOLA. MALCORE SPIAZZA GUADAGNO 40'st - Rigore per il Cerignola. Tutta da rivedere la dinamica. Trattenuta in area di Cortinovis su Mancone su cross di Tascone 34'st - Mastroianni, ancora su cross di Del Sole, anticipa di testa Visentin trovando però un volo plastico di Barosi che mette in angolo 31'st - Occasionissima per il Latina. Del Sole serve Paganini che in area ci prova con il mancino, palla alta di un soffio 21'st - Doppio cambio Latina, dentro Di Livio e Mastroianni, fuori Fella e Di Livio 20'st - Cross da sinistra di Tentardini, la difesa è ferma, Vuthaj salta tutto solo e di testa mette dentro 20'st - GOL CERIGNOLA CON VUTHAJ 11'st - Eccola l'occasione per il Latina. Crecco ruba palla a sinistra, fa fuori Russo e poi pesca al centro Ercolano che dopo un rimpallo riesce a girarsi e mettere in porta 11'st - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLL LATINAAAAAAAAAAAAAAA CON ERCOLANO 5'st - Ammonito D'Orazio 1'st - Ricominciata al Francioni 46'pt - D'Orazio mette il turbo sulla sinsitra, va via e crossa al centro dove Del Sole viene anticipato in allungo da Tentardini 45'pt - Un primo tempo a dir poco soporifero si avvia alla conclusione. Sono due i minuti di recupero. 26'pt - Cross di Malcore, Cortinovis ci mette la testa. Decisivo intervento in anticipo su D'Andrea 23'pt - Ripartenza Cerignola in quattro contro due, ottima chiusura di Ercolano. Ammonito Di Livio 10'pt- Primi tentativi del Latina. Prima Fella (passaggio decisivo sbagliato), poi D'Orazio e Paganini dalla distanza. Entrambi murati dalla difesa 3'pt - Occasionissima per il Cerignola, Malcore lavora un ottmo pallone sulla trequarti campo, poi serve nello spazio D'Andrea che entra in area e poi si tuffa. Ammonito per simulazione 1'pt - Iniziata al Francioni LATINA - AUDACE CERIGNOLA 2-2 11'st Ercolano (L), 20'st Vuthaj (AC), 42'st Malcore rig. (AC), 49'st Mastroianni (L) LATINA 3-4-3: Guadagno; Cortinovis, Rocchi, Vona; Ercolano (44'st Sorrentino), Paganini, Di Livio (21'st Mazzocco), Paganini; Del Sole, Fella (21'st Mastroianni), D'Orazio. A disposizione: Vona, Fasolino, Perseu, Biagi, De Santis, Marino, Fabrizi, Polletta, Capanni, Di Renzo. Allenatore: Fontana CERIGNOLA 4-3-3: Barosi; Russo, Visentin, Allegrini (44'st Gonnelli), Tentardini; Ruggiero (25'st Tascone) , Capomaggio, Sainz - Maza (44'st Bianchini); Vuthaj, Malcore, D'Andrea (25'st Leonetti). A disposizione: Trezza, Pinnelli, Coccia, Bianco, Lombardi, Ghisolfi, Carnevale. Allenatore: Lambertini Arbitro: Diop di Treviglio. Assistenti: Ravera di Lodi e Caldarola di Asti. IV Uomo: Tierno di Sala Consilina Note - Ammoniti: D'Andrea, Di Livio, Visentin, Ercolano. Recuperi: 2'pt - : Statistiche: Tiri totali: Corner: Tiri in porta:

