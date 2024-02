Calcio, Lega Pro Latina - Audace Cerignola [LIVE] In scena al Francioni la 28esima giornata di Serie C. Il Latina cerca la quarta vittoria consecutiva in campionato contro i pugliesi. Una sfida dal sapore playoff

Gianpiero Terenzi 25/02/2024 20:41 letto 3 volte

LATINA - AUDACE CERIGNOLA LATINA 3-4-3: Guadagno; Cortinovis, Rocchi, Vona; Ercolano, Paganini, Di Livio, Paganini; Del Sole, Fella, D'Orazio. A disposizione: Vona, Fasolino, Perseu, Biagi, Mazzocco, Mastroianni, De Santis, Marino, Sorrentino, Fabrizi, Polletta, Capanni, Di Renzo. Allenatore: Fontana CERIGNOLA 4-3-2-1: Barosi; Tentardini, Visentin, Allegrini, Russo; D'Andrea, Capomaggio, Sainz - Maza; Leonetti, Malcore, Vuthaj. A disposizione: Trezza, Pinnelli, Coccia, Bianco, Lombardi, Leonetti, Bianchini, Gonnelli, Tascone, Ghisolfi, Carnevale. Allenatore: Lambertini Arbitro: Diop di Treviglio. Assistenti: Ravera di Lodi e Caldarola di Asti. IV Uomo: Tierno di Sala Consilina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Contenuto sponsorizzato

Contenuto sponsorizzato