Ha preso per mano - è proprio il caso di dirlo - questo Latina, dandogli sicurezze e una rinnovata fiducia nei propri mezzi a partire da quello che è sicuramente il ruolo più delicato: il portiere. Johan Guadagno, giovane estremo difensore classe 2003 è arrivato come una manna dal cielo nel mercato di riparazione dopo l'infortunio che ha messo ko Cardinali e soprattutto dopo che l'altro nuovo arrivato, l'altrettanto giovane Fasolino, non ha dato le giuste garanzie. Le sue parate hanno fatto la differenza soprattutto contro Catania e Monopoli, match in cui è stato il migliore in campo, convincendo Fontana a metterlo in campo.

L'italo-australiano ha tutta l'intenzione di continuare a fare bene, come ha rivelato ieri ai microfoni dei giornalisti nella conferenza stampa svolta al Francioni in una sorta di presentazione "postuma" del volto nuovo nerazzurro: «Ho preso questa opportunità a braccia aperte, volevo rimettermi in gioco e qui ho trovato l'ambiente giusto per farlo. Il mister mi ha dato questa opportunità e ho dato il cento per cento di me stesso per ripagarlo. Ho sentito anche l'appoggio di tutta la società e questo mi ha dato ulteriore forza e mi ha aiutato molto a livello di sicurezze in campo. Non cerco di inventarmi niente, voglio solo dare strumenti a questa squadra di vincere tutte le partite. Oltre alle parate, cerco di aiutare anche i miei compagni a ogni intervento e a mettere in campo quel che ho imparato finora».

DAL CAMPO

E' arrivata come previsto la batosta del Giudice Sportivo dopo la partita di domenica notte contro il Cerignola. A farne le spese è l'attaccante Nando Mastroianni che subito dopo il gol del pareggio segnato al 95' ha pensato bene di farsi espellere per una manata in faccia ad un avversario, rimediando così due giornate di squalifica. L'attaccante, che proprio in queste settimane stava gradualmente rientrando nei ritmi partita dopo un lungo infortunio, salterà quindi le importantissime sfide di domenica con il Francavilla e quella di giovedì prossimo al Francioni contro la capolista Juve Stabia. Un vero peccato, visto che il capocannoniere della squadra nerazzurra con sei reti all'attivo (le stesse di Luca Fabrizi) aveva fatto vedere domenica, oltre al bel gol, anche quanto potesse essere utile agli schemi di mister Fontana. Sarà invece di una giornata la squalifica per l'altro goleador contro il Cerignola, vale a dire Emanuel Ercolano, appiedato per aver raggiunto il bonus di ammonizioni.



Ma non è finita qui, visto che a quanto pare un'altra tegola si è abbattuta in queste ore sul reparto offensivo dei nerazzurri con l'infortunio occorso al nuovo arrivato Ludovico D'Orazio durante l'allenamento di ieri. L'esterno alto nerazzurro, già uomo di riferimento della squadra, sarà valutato in queste ore, ma sembra difficile poterlo vedere in campo in terra pugliese.