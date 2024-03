FINALE. Juve Stabia espugna il Francioni

38'st - Espulso Vona. L'arbitro ha visto una gomitata sugli sviluppi di un angolo rifilata a Bachini

35'st - Palla lunga per Meli che la tiene in campo, rientra sul sinistro facendo fuori Del Sole e mette dentro in diagonale

35'st - GOL JUVE STABIA CON MELI

33'st - Dentro Capanni, fuori Crecco

25'st - Espulso mister Paglica dalla panchia stabiese

23'st - Sugli sviluppi di un angolo salta Candellone, Fabrizi salva di testa sulla linea. Poi gli animi si scaldano per la perdita di tempo continune dei campani

18'st - Cross di Candellone, Fasolino non esce ma poi è bravo a volare sulla zuccata di Adorante

9'st - Mischia in area di rigore su angolo di Del Sole, rovesciata di Fabrizi che sporca la palla, sulla traiettoria c'è Crecco che solo davanti a Thiam non sbaglia

9'st - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLL DEL LATINAAAAAAAAAAAA CON CRECCCOOOOO

9'st - Occasione incredibile per il Latina. Cross da destra di Del Sole, la palla sibila nell'area piccola deviato da un difensore che mette fuori causa Crecco

1'st - Si riparte senza cambi

FINE PRIMO TEMPO

46'pt - Tiro alle stelle di Paganini

45'pt - Sono due i minuti di recupero

40'pt - Azione travolgente di Adorante che conquista palla, vola verso la porta, entra in area, fa fuori un uomo e poi tira: Rocchi miracoloso a fare muro col corpo ed evitare un gol già fatto

32'pt - Cross perfetto di Piscopo dalla sinistra, Adorante sul secondo palo salta sulla testa di Rocchi e batte Fasolino

32'pt - GOL JUVE STABIA CON ADORANTE

27'pt - Gara molto bloccata. Non ci sono occasioni. Buon cross di Del Sole caduto nel nulla in area di rigore.

12'pt - Papera pazzesca di Fasolino (scelto a sorpresa al posto di Guadagno). Cross di Andreoni, il portiere va per bloccare ma regala la palla ad Adorante che deve solo metterla dentro

12'pt - GOL JUVE STABIA CON Adorante

8'pt - Ammonito anche Fabrizi. Gara bloccata

4'pt - Clima rovente al Francioni. Almeno mille tifosi ospiti hanno riempito completamente il settore. Già diverse bombe carta esplose dagli spalti delle due fazioni

2'pt - Subito Latina. Paganini conquista palla sulla trequarti, appoggia a Riccardi che spara di poco alto

1'pt - Un minuto, Buglio già ammonito per fallo su Di Livio

1'pt - Inizia il match tra Latina e Juve Stabia

LATINA - JUVE STABIA 1-2

LATINA (3-4-2-1): Fasolino; Cortinovis, Rocchi, Vona; Ercolano, Di Livio, Paganini, Crecco (33'st Capanni); Del Sole, Riccardi; Fabrizi (38'st Sorrentino). A disposizione: Guadagno, Vona, Marino, Perseu, Fella, Mazzocco, Polletta, De Santis, De Maio. Allenatore: Fontana

JUVE STABIA (4-3-3): Thiam; Andreoni, Bellich (21'st Folino), Bachini, Mignanelli; Romeo (44'st Baldi), Leone (44'st Erradi), Buglio; Piscopo (44'st Mosti), Candellone, Adorante (20'st Meli). A disposizione: Esposito, Signorini, D'Amore, La Rosa, Stanga, Gerbo, Guarracino, Marranzino, Pierobon, Garau, Piovanello. Allenatore: Pagliuca.

Rete: 12'pt e 32'pt Adorante (JS); 10'st Crecco (L), 35'st Meli (JS)

Arbitro: Gabriele Scatena di Avezzano. Assistenti: Landoni di Lodi e Marchese di Pavia; IV Uomo: Acquafreddadi Molfetta

Note - Espulsi: 25'st Pagliuca dalla panchina per proteste. Al 39'st Vona (L)per gomitata. Ammoniti: Buglio, Fabrizi, Leone, Andreoni. Recupero: 2'pt - . 6'st. Spettatori: 2133 di cui 1051 ospiti.