Finisce con una grande vittoria all'Ezio Scida. Il Latina si conferma in piena zona playoff

46'st - Miracolo di Dini su Fabrizi

45'st - Sono quattro i minuti di recupero

45'st - L'attaccante dei pitagorici trova spazio a destra, entra in area e segna

45'st - GOL GOMEZ per il Crotone

35'st - Peppe Fella chiude il conto con un contropiede culminato con un destro tutto solo davanti a Dini. E' il quarto centro stagionale

35'st - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL DEL LATINAAAAAAAAAAAAAAA. TRIS SERVITO CON FELLA

25'st - Il centrocampista recupera palla, punta la porta e spara di destro batte Dini trovando l'angolo alto, non senza colpe di un Dini tardivo nell'intervento

25'st - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLL DEL LATINAAAAAAAAAAAAA CON MAZZOCCOOOOOOOOOOOOO

23'st - Fontana cambia l'attacco: dentro Fella e Fabrizi, fuori Capanni e Mastroianni

17'st - Cross perfetto di Paganini, l'italo brasiliano fa centro di testa spizzando nell'angolo basso di Dini

17'st - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLL DEL LATINAAAAAAAAAAAAA CON CAPANNIIIIIIIIIIIIII

15'st - Cross di D'Ursi, Leo è da solo sul secondo palo ma non riesce ad inquadrare la porta

6'st - Ancora Latina che sta giocando con il piede sull'acceleratore. Paganini, finte su finte, poi il tiro deviato da Bove dal limite, palla che esce di pochissimo

3'st - Eccola la prima grande occasione per il Latina. Bello affondo di Ercolano, assist per Capanni anticipato da Leo che chiude proprio nel momento in cui l'italo brasiliano stava colpendo a rete

1'st - Tra cambi per il Crotone con Crialese, Gomez e Bove per Comi, Bruzzaniti e Gigliotti

45'pt - Finisce la prima frazione. Unico lampo quello di D'Ursi in 45' privi di mordente

38'pt - Primo tiro in porta della partita. Tribuzzi in ripartenza cede a D'Ursi che si libera al tiro su Cortinovis e spara di sinistro. Bravissimo in allungo l'italo svedese che devia

33'pt - Conclusione ancora dalla distanza del Crotone. Felipe mette ancora alto

24'pt - Contatto Comi - De Santis al limite dell'area di rigore. Ammonito l'attaccante crotonese per simulazione

24'pt - Gara senza troppe emozioni. Giron ci prova da 25 metri con il destro. Palla altissima

15'pt - Tribuzzi, sombrero su De Santis che lo butta giù. Ammonito

4'pt - Due conclusioni, una per parte, entrambe fuori dallo specchio. Prima Capanni per il Latina, poi D'Ursi che spara altissimo

1'pt - Inizia la sfida all'Ezio Scida di Crotone. Latina con l'esordio dal primo minuto di Capanni in avanti

CROTONE - LATINA 0-3

CROTONE (4-2-3-1): Dini; Leo, Loiacono, Gigliotti (1'st Bove), Giron; Felippe (20'st Vitale), Zanellato; Bruzzaniti (1'st Crialese), D'Ursi (23'st D'Errico), Tribuzzi; Comi (1'st Gomez). A disp. D'Alterio, Martino, Kostadinov, Cantisani, Rispoli, Costa, Tumminello. All. Baldini

LATINA (3-4-2-1): Guadagno; De Santis, Cortinovis, Marino; Ercolano (37'st Di Renzo), Mazzocco, Riccardi, Crecco; Paganini (42'st Perseu); Capanni (23'st Fella), Mastroianni (23'st Fabrizi). A disp. Fasolino, Sorrentino, Del Sole. All. Fontana

Arbitro: Aleksandar Djurdjevic della sezione di Trieste. Assistenti: Alessandro Munerati di Rovigo e Federico Linari di Firenze. Quarto Ufficiale: Andrea Recupero di Lecce.

Reti: 17'st Capanni (L), 25'st Mazzocco (L), 35'st Fella (L), 45'st Gomez (C)

Note - Ammoniti: De Santis (L), Comi (C), Bove (C), D'Errico (C). Angoli: 3-2. Recuperi: 2'pt - 4'st