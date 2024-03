Un Latina autoritario torna a vincere dopo due sconfitte di fila e lo fa espugnando un campo difficile come l'Ezio Scida di Crotone. I nerazzurri reagiscono alle difficoltà, scacciano i fantasmi di una mini-crisi e trovano un 3-1 pesante che vale doppio visti i risultati delle dirette concorrenti per i playoff. I pontini infatti allungano sull'undicesimo posto del Cerignola (ora a -4), guadagno 2 punti sul Sorrento e piombano a -2 da Crotone e Giugliano. Il tutto grazie ad una partita giocata in pieno controllo.

IL TABELLINO

Crotone-Latina 1-3

Crotone (4-2-3-1): Dini; Leo, Loiacono, Gigliotti (1'st Bove), Giron; Felippe (20'st Vitale), Zanellato; Bruzzaniti (1'st Crialese), D'Ursi (23'st D'Errico), Tribuzzi; Comi (1'st Gomez). A disp. D'Alterio, Martino, Kostadinov, Cantisani, Rispoli, Costa, Tumminello. All. Baldini

Latina (3-4-2-1): Guadagno; De Santis, Cortinovis, Marino; Ercolano (37'st Di Renzo), Mazzocco, Riccardi, Crecco; Paganini (42'st Perseu); Capanni (23'st Fella), Mastroianni (23'st Fabrizi). A disp. Fasolino, Sorrentino, Del Sole. All. Fontana

Arbitro: Djurdjevic di Trieste. Assistenti: Munerati di Rovigo e Linari di Firenze. Quarto Ufficiale: Recupero di Lecce. Assistenti: IV Uomo:

Reti: 17'st Capanni (L), 25'st Mazzocco (L), 35'st Fella (L), 45'st Gomez (C)

Note - Ammoniti: De Santis (L), Comi (C), Bove (C), D'Errico (C). Angoli: 3-2. Recuperi: 2'pt - 4'st