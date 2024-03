Finisce il match dopo 5' di recupero. Pareggio amaro per il Latina che ai punti avrebbe meritato il successo.

38'st - Un gol già fatto per il Latina. Numero di Ercolano che anticipa l'uscita del portiere, Fabrizi raccoglie, si gira e a porta vuota trova la testa di Dumbravano sulla linea a dirgli di no.

35'st - Occasionissima per il Latina, cross di Del Sole, Fabrizi in spaccata anticipa il marcatore ma non c'entra la porta. Ammoniti Scafetta e Ragusa

34'st - Ammonito Scafetta

30'st - Girandola di cambi. Esce Mastroianni per il Latina, entra Fabrizi.

20'st - Accelerazione di D'Orazio, cross perfetto dalla sinistra: Mastroianni non ci arriva per un pelo

15'st - Subito ammonito D'Orazio

12'st - Doppio cambio per il Latina: fuori Mazzocco e Capanni per D'Orazio e Del Sole. Fontana passa al 3-4-3

3'st - Ammonito Cortinovis

1'st - Subito grande pericolo per il Latina. Cross dalla sinistra, conclusione di Polito respinta da Marino

1'st - Fischio di inizio per il secondo tempo al Francioni

Fine primo tempo. Inizio ottimo del Latina che ha regalato il gol del pari ad un Messina che da quel momento in poi ha preso fiducia.

45'pt - Sono due i minuti di recupero

40'pt - Miracolo di Fumagalli. Su angolo di Riccardi vola in cielo Marino, testata destinata all'incrocio su cui vola il portiere ospite

28'pt - Tutto nasce da un errore di Marino in appoggio che regala la palla a Zunno che resiste alla carica di Riccardi, chiede triangolazione a Giunta e poi fa fuori in area lo stesso Marino. Palla nell'angolono

28'pt - GOL MESSINA CON ZUNNO

21'pt - Doppia chance per il Latina. Prima un bel contropiede termina con il diagonale di Paganini parato da Fumagalli. Poi cross di Mazzocco sul secondo palo dove Mastroianni e lo stesso Paganini non arrivano per un soffio

10'pt - Azione bellissima del Latina. Capanni apre per Ercolano che affonda a sinistra e mette al centro, Mazzocco la sporca, Capanni non aggancia ma alle sue spalle spunta Mastroianni che mette dentro di piattone

10'pt -GOOOOOOOOOOOOOOOOOL LATINA CON NANDOOOO-GOL MASTROIANNI

4'pt - Tiro-cross di Riccardi che per poco non diventa pericoloso

3'pt - Tacco in area di Di Livio a liberare Capanni. Conclusione alta da ottima posizione

1'pt - Inizia al Francioni

LATINA - MESSINA 0-0

LATINA 3-4-2-1: Guadagno; De Santis, Marino, Cortinovis; Ercolano, Mazzocco, Di Livio, Paganini; Riccardi, Capanni; Mastroianni. A disposizione: Vona, Fasolino, Perseu, Fella, Sorrentino, D'Orazio, Crecco, Del Sole, Fabrizi, Di Renzo. Allenatore: Fontana

MESSINA 4-3-3: Fumagalli, Dumbravanu, Manetta, Lia Damiano, Frisenna, Luciani, Zunno, Franco, Giunta, Polito, Rosafio. A disposizione: Piana, Zona, Firenze, Signorile, Salvo, Pacciardi, Ortisi, Cavallo, Scafetta, Fumagalli J., Ragusa. Allenatore: Modica

Arbitro: Sacchi di Macerata. Assistenti: Barbiero di Campobasso e Nicosia di Saronno. IV Uomo: Zito di Rossano