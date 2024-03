«Quelli contro il Messina sono stati due punti persi, ma guardiamo avanti». In conferenza stampa al Francioni ha parlato oggi Antonio Marino, esperto difensore del Latina che è stato titolare nelle ultime due gare, quella vinta a Crotone e quella pareggiata, anche a causa di un suo piccolo svarione in fase di impostazione, appunto contro i siciliani sabato scorso: «Spiace per l'errore, ma ci sta quando cerchi di giocare palla dal basso come piace a me e come chiede il mister. Peccato, perché potevo farmi perdonare se non fosse stato per quel miracolo di Fumagalli che mi ha negato un gol praticamente già fatto».



Un bilancio comunque positivo finora: «Credo che stiamo facendo un ottimo percorso, nonostante due sconfitte di quest'ultimo periodo che non sono state meritate. Abbiamo tutte le carte in regola per crescere ancora e fare buone cose. L'entusiasmo per l'arrivo del nuovo mister ha portato quella ventata che forse serviva nel momento di difficoltà, così come sono serviti quei giocatori arrivati dal mercato di gennaio che hanno dato alla squadra una nuova scintilla».



Adesso la concentrazione è massima in vista del rush finale che condurrà ai playoff: «Abbiamo sei partite toste, ma credo che se siamo attualmente nella posizione da playoff è perché ce lo siamo meritato e penso che questo ci dia anche un importante vantaggio, quello di essere artefici del nostro destino. Abbiamo ampie possibilità di poter raggiungere questo primo traguardo».