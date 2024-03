41'st - Espulso dalla panchina il diesse del Latina Matteo Patti

29'st - Dentro Del Sole per Di Livio, il migliore in campo

26'st - Guadagno ancora decisivo su punizione potente di Maiorino

19'st - Bordata di Petito, Guadagno in qualche modo respinge

18'st - Fuori Ercolano e D'Orazio, dentro Di Renzo e Mazzocco

11'st - Picerno vicinissmo al gol: colpo di testa di Esposito su palla in area da una punizione, sulla linea salva Paganini

10'st - Fuori Mastroianni, dentro Capanni per il Latina

3'st - Cross splendido di Ercolano per Mastroianni che si coordina e di testa incorna benissimo. Miracolo di Summa che nega il tris al Latina

1'st - Cambi nel Picerno dentro Petito e Gallo. Stesso undici per il Latina

FINE PRIMO TEMPO

43'pt - Lanzio lungo di Di Livio per D'Orazio che entra in area vince un rimpallo con Summa e poi da posizione defilata appoggia per Cortinovis che di piatto si trasforma in attaccante e infila l'angolo basso

43'pt - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLL DEL LATINA CON CORTINOVIS

41'pt - Mastroianni appoggia dietro per Di Livio, assist fantastico no look per Crecco che in diagonale di collo pieno su palla rimbalzante fa fuori Summa

41'pt - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLL DEL LATINA CON CRECCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

39'pt- Risposta del Latina: destro di Di Livio, Summa si allunga togliendo la palla dall'angolo basso con un grande intervento

38'pt - Incredibile doppio intervento di Guadagno che prima fa il miracolo sul piattone di Murano a tu per tu, poi si rialza e come un gatto va a chiudere dall'altra parte dove Albadoro doveva solo metterla dentro

34'pt - Cross di Pitaressi, Murano al volo col piattone mette alto sopra la testa di Guadagno

31'pt - Ancora Latina. Cross di Di Livio, buco di Cadili che regala palla a Mastroianni che non è pronto al tap-in a due metri dalla porta

27'pt - Bella azione del Latina, Ercolano nello spazio per Di Livio che crossa basso, il pallone attraversa tutta l'area di rigore, arriva Crecco che di piattone mette alto.

22'pt - Primo tiro del Latina. Paganini dalla distanza prova a sorprendere Summa. Palla alta non di molto

16'pt - Ammonito Ercolano

7'pt - Cross di Esposito, Vona mette in angolo un pallone pericoloso

3'pt - Murano in verticale va via a Marino e con la punta anticipa l'uscita di Guadagno. La palla finisce sul palo

1'pt - Occasione clamorosa per il Picerno con Murano che fa fuori Marino e poi appoggia a centro area per Albadoro che a porta vuota spara trovando sulla traiettoria un clamoroso salvataggio di Crecco

PICERNO - LATINA 0-2 41'pt Crecco, 43'pt Cortinovis

PICERNO (4-2-3-1): Summa; Novella, Gilli, Cadili, Guerra; Ciko, Pitarresi; Pagliai, Albertini, Albadoro, Esposito; Murano. A disposizione: Merelli, Lentini, Allegretto, Gallo, Maiorino, Petito, Albertini, Biasiol, Savarese, D'Agostino. All.: Longo.

LATINA (3-5-2): Guadagno; Vona, Marino, Cortinovis; Ercolano, Riccardi, Di Livio, Paganini, Crecco; Mastroianni, Paganini. A disposizione: Fasolino, Perseu, Mazzocco, Fella, Sorrentino, Del Sole, Fabrizi, Capanni, Scravaglieri, Di Renzo. All.: Fontana.

ARBITRO: Stefano Milone di Taurianova.