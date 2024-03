18'pt - Rolando fa tutto solo, riceve in area, punta vona e poi scocca con il sinistro: Guadagno si rifugia in angolo



12'pt - Angolo da sinistra, la palla arriva in area piccola, Vona la sfiora mettendo fuori causa Perina, sulla linea Marino mette dentro di testa

12'pt - GOOOOLLL del Latina con MARINO!!!

10'pt - Vona buca l'intervento, carambola a pochi passi dalla linea di porta con la palla che finisce tra le braccia di Guadagno

9'pt - Episodio da moviola. Al momento del tiro Paganini, contrastato, è andato giù in area di rigore. C'era un rigore su di lui

8'pt - Angolo di Del Sole, velo di Riccardi per Paganini che arriva con il destro ma mette alto

8'pt - Occasione ernome per il Latina. Cross perfetto di Riccardi per Paganini che solo davanti a Perina incorna sottomisura proprio tra le braccia del portiere che vola plastico a mettere in angolo

3'-pt - Prima chance per il Foggia, ci prova Millico con un inserimento da sinistra: tentativo di pallonetto a Guadagno che finisce altissimo

1'pt - Iniziata al Francioni

LATINA - FOGGIA 0-0

LATINA (3-4-2-1) Guadagno; Cortinovis, Ant. Marino, Vona; Ercolano, Paganini, A. Riccardi, Crecco; Di Livio, Del Sole; Mastroianni. (Fasolino, Perseu, Mazzocco, Fella, De Santis, Sorrentino, Fabrizi, Capanni, Scravaglieri, Di Renzo). All. Fontana.

FOGGIA (3-4-3) Perina; Salines, D. Riccardi, Rizzo; Silvestro, Tascone, Odjer, Vezzoni; Rolando, Gagliano, Millico. (Nobile, Castaldi, Tenkorang, Martini, Schenetti, And. Marino, Tonin, Antonacci, Manneh, Papazov, Di Noia, Brancato, Embalo). All. Cudini.

ARBITRO Mazzoni di Prato.