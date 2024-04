Il Latina fa un passo indietro e perde 3-1 contro il Sorrento, fermandosi dopo quattro gare consecutive senza sconfitte. Un peccato, perché i nerazzurri erano partiti bene, salvo poi andare sotto alla prima vera azione dei campani dalle parti di Guadagno. Poi un approccio disastroso al secondo tempo ha fatto il resto in un match che evidenziato i soliti problemi: al momento di compiere il salto di qualità questa squadra va a scontrarsi con i propri limiti, fatti di qualche amnesia difensiva di troppo e l'incapacità di reagire una volta andata sotto. In classifica il Sorrento - decimo - arriva a -6 punti, mentre il Crotone ha la possibilità di agganciare i pontini questa sera nel match interno con il Brindisi. Ad aprire le danze un colpo di testa di Ravasio al 16'. Poi due parate decisive di Albertazzi hanno negato il pareggio ai pontini, capitolati al 4' della ripresa con il gol dell'ex Martignago. Su rigore, procurato da Badje (atterrato da Cortinovis) De Francesco chiude il conto spiazzando il portiere ospite dal dischetto. Nel finale reazione orgogliosa ma tardiva con l'ottava rete stagionale di Fabrizi.

Calcio, Serie C

Calcio, Serie C Latina sbadato, con il Sorrento arriva un pesante 3-1 esterno Nerazzurri sotto dopo un quarto d'ora sul campo neutro di Potenza. Un approccio disastroso al secondo tempo costa il ko

