Finale, torna la sconfitta al Francioni. Il 2020 parte malissimo per i nerazzurri che perdono uno scontro fondamentale per i playoff.

50'st - Agli sgoccioli del match l'Ostia si divora il 3-1 con Ferrari

43'st - Il Latina grida al rigore. Contatto in area di rigore tra Cabella e Cunzi dopo una sponda aerea di Gaeta. Sembravano esserci gli estremi per il penalty.

38'st - Tiro di Galasso da destra, para bene Giannini

31'st - GOL OSTIA - Ancora Mastropietro mette dentro. La difesa non è piazzata bene su cross da sinistra di Mastropietro. Sul secondo palo irrompe il numero 7 che di punta infila l'angolo opposto dove arriva De Sousa e mette dentro

29'st - Angolo del Latina: testa di Cazè con palla troppo centrale

21'pt - Tortolano grazia il Latina. A tu per tu con Alonzi prova a superarlo con un improbabile pallonetto perdendo il tempo giusto

5'st - Punizione di Corsetti che sibila vicinissimo all'incrocio dei pali

1'st - Si riprende al Francioni sul risultato di 1-1.

45'pt - Fine primo tempo

37'pt - Ancora Esposito: cross basso per Cunzi che di tacco per poco non fa un eurogol

29'pt - Immediata reazione del Latina: bolide di Cardella che sfiora l'incrocio dei pali. Un minuto dopo altro cross di Esposito, mezza rovesciata di Cunzi che trova la risposta di Giannini

28'pt - GOL DELL'OSTIA - Enorme disattenzione di Cazè che non si accorge dell'arrivo di Mastropietro, si fa rubare palla con il numero 7 ospite che mette dentro di potenza sotto l'incrocio

25'pt - Conclusione di Corsetti forte ma centrale. Para in due tempi Giannini

23'pt - GOOOLLLLL DEL LATINAAAAA - Cross di Esposito da sinistra, torre di Cardella che mette la sfera sul secondo palo dove arriva Cunzi che mette dentro di testa, forse anche con una deviazione di un difensore ospite

23'pt - Pericoloso l'Ostia Mare ancora una volta con una tripla conclusione dal limite, prima con Cabella, respinto, poi due volte con De Sousa

20'pt - L'Ostia Mare fa paura: scarico di Lazzeri per De Sousa che mette di pochissimo al lato

16'pt - Grande azione del Latina: cross di Esposito, Cardella anticipato ma sul rimorchio arriva Cunzi che di testa mette alto di poco

10'pt - Slalom di Fatati che entra in area e scarica forte in area dove non ci sono compagni

2'pt - Punizione da ottima posizione di Cardella che prova a sorprendere Giannini sotto la traversa. Tiro centrale

LATINA - OSTIA MARE 1-1

Latina: Alonzi, Iorio (32'st Begliuti), Del Duca, Cazè, Esposito; Mastrone (15'st Teraschi), Garufi, Fatati (32'st Galasso), Corsetti; Cunzi, Cardella (15'st Gaeta). A disposizione: Fieramonti, Tinti, Barberini, Sanna, Atiagli. Allenatore: Maurizi.

Ostia Mare: Giannini, Cerroni, Pompei, Cabella (14'st Pedone), Vasco, Donnarumma (38'pt Casavecchia), Mastrorumma, D'Astolfo, De Sousa, Tortolano (35'st Ferrari), Lazzeri. A disposizione: Balletta, De Martino, Renzetti, Olivera. Allenatore: Scuderi

Arbitro: Gianquinto di Parma. Assistenti: Tricarico di Udine e Della Santa di Trieste

Ammoniti: D'Astolfo, Esposito, Donnarumma