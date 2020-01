51'st - finisce con un calcio di punizione di Corsetti deviato dalla barriera il match

47'st - Entra Conti esce Spano per l'Aprilia

45'st - Cinque i minuti di recupero

38'st - Esce Rocchino, uno dei migliori, entra Lapenna

35'st - Entra Barberini, esce Garufi

29'st - Ammonito Greco

28'st - Doppio cambio Aprilia: dentro Antonio Montello e Zaccaria per Corvia e Putti

24'st - Grande occasione per il Latina. Assist di Cardella, palla in area per Mastrone che tira invece di passare a Corsetti che era libero

21'st - Tiro-cross di Camara che per poco non diventa un gol deviato da Alonzi

19'st - Cambio Aprilia: dentro Mattia, fuori Fè

17'st - Dopo poco più di un'ora arriva il primo tiro nello specchio per della porta. Garufi non fa male dalla distanza

8'st - Corsetti prova il gol da antologia. Vede Manasse fuori dai pali e ci prova da 50 metri. Palla alta

1'st - Tre cambi Latina: dentro Fatati, Corsetti e Iorio, fuori Galasso, Begliuti e Sanna

47'pt - Gol divorato da Corvia proprio nel finale di tempo. Cross di Spano, schiacciata di testa a pochi passi dalla porta del grande ex che termina fuori

42'pt - Vitolo ammonito. Sale l'agonismo

40'pt - Ammoniti Rocchino e Cunzi

38'pt - Prima baruffa da derby vero. Contatto tra Vitolo e Cunzi con parapiglia successivo

33'pt - Primo cambio: fuori Gaeta, dentro Cunzi

28'pt - Palo clamoroso di Spano che fa fuori due uomini, se la porta sul sinitro e spara ad Alonzi battuto

27'pt - Altra occasione dell'Aprilia che sta dominando la gara: velo di Corvia per Fe che corssa al centro. Stop in area di Putti che poi tarda nella conclusione

22'pt - Spano si gira e spara. Grande risposta di Alonzi

20'pt - Il Latina grida al calcio di rigore

19'pt - Due conclusioni del'Aprilia con Rocchino e Spano.

10'pt - Dieci minuti di nulla al Francioni

Iniziata al Francioni tra Latina e Aprilia

LATINA - APRILIA RACING 0-0

Latina 4-4-2: Alonzi; Sanna, Del Duca, Tinti, Esposito; Galasso, Garufi, Begliuti, Mastrone; Cardella, Gaeta. A disposizione: Fieramonti, Iorio, Fatati, Cunzi, Corsetti, Barberini, Teraschi, Atiagli. Allenatore: Maurizi

Aprilia Racing 3-5-2: Manasse; Esposito, Montella, Camara; Vitolo, Crescenzo, Rocchino, Putti, Fe; Corvia, Spano. A disposizione: Cojucaru, Lapenna, Mattia, Oriano, Montella A., Pezone, Conti, Vespa, Zaccaria. Allenatore: Greco

Arbitro: Giacometti di Gubbio. Assistenti: De Santis e Di Bartolomeo di Campobasso