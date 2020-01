45'pt - Il primo tempo si chiude con una punizione di Carcione che fa paura ad Alonzi

44'pt - Prima conclusione degna di nota del Cassino con Tribelli che libera il destro: palla alta non di molto

42'pt - Ancora bellissima azione tra Cunzi e Corsetti. Tutto di prima tra veli e controveli con il talento di Velletri che si libera a sinistra e chiama Del Giudice ad una grande parata

38'pt - Ancora bella azione del Latina: cross perfetto di Atiagli da sinistra per la testa di Cardella che si inerpica ma non riesce a prendere lo specchio

30'pt - Invenzione di Corsetti che dà una palla al bacio in area per l'inserimento da destra di Mastrone: cross basso e teso per Cunzi sul secondo palo che viene anticipato da Tomassi per il più classico degli autogol

30' pt - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DEL LATINAAAAA

24'pt - Fallo di reazione di Cardella che rischia il rosso. Solo ammonito

18'pt - Nulla da segnalare al Francioni. Partita brutta e squadre chiuse

4'pt - Assenti nel Latina oltre a Barberini e Begliuti, anche Pietro Del Duca per un fastidio lamentato al ginocchio destro per il quale verrà sottoposto domani ad accertamenti diagnostici

1'pt - Subito occasione per i pontini: tiro sbilenco di Atiagli, la palla arriva a Cardella che però è in fuorigioco davanti all'ex Del Giudice

1'pt - Calcio di inizio battuto dal Latina

LATINA - CASSINO 1-0

Latina Calcio 1932: Alonzi, Iorio Forestero, Fatati, Tint, Cardella, Cunzi, Corsetti, Cazè Da Silva, Garufi, Mastrone, Atiagli.

A disposizione: Muci, Ranellucci, Gaeta, Galasso, Teraschi, Esposito, Sanna, Cucciardi, Del Prete. Allenatore: Maurizi



Cassino Calcio 1924: Del Giudice, Carcione, Ricamato, Giglio, Tribelli, Abreu, Centra, Tomassi, Mazzei, Darboe, De Marco.

A disposizione: Della Pietra, Cocorocchio, Negro, Miele, Salera, Drini, Orlando, Reali, Lombardo. Allenatore: Urbano

Note - Ammonito: Cardella